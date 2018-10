Un fusil plus moderne pour les Rangers canadiens du Québec

WASKAGANISH – La distribution des nouveaux fusils de service des Rangers canadiens du Québec a débuté samedi à Waskaganish, une communauté de la Baie-James.

Les Rangers seront dorénavant munis du fusil C-19 de calibre .308 qui remplace le Lee Enfield .303 qu’ils utilisent depuis 1947.

«Le fusil de service C-19 est la propriété des Forces armées canadiennes et est attribué en prêt temporaire aux Rangers canadiens actifs répondant aux critères d’admissibilité pour assurer leur protection contre les animaux sauvages et leur subsistance», a mentionné samedi dans un communiqué le service des affaires publiques du 2e Groupe de patrouilles des Rangers canadiens.

Le 2e Groupe de patrouilles des Rangers canadiens assure une présence dans la région du Nord-du-Québec et la Basse-Côte-Nord, en matière de protection de la souveraineté et de protection civile.

«Le C-19 est un fusil moderne dont la qualité de fabrication est supérieure, a indiqué l’organisation. Il offre une meilleure performance, une mire sèche plus efficace et plus facile à ajuster et un canon flottant. Le C-19 présente des dispositifs de sécurité qui seront facilement manipulés, tant par les droitiers que les gauchers. Le garde de détente du C-19 est plus large, ce qui facilite l’utilisation efficace du fusil avec des gants d’hiver.»

La première distribution dans les 25 patrouilles des Rangers au Québec doit être complétée en avril prochain. Une deuxième distribution aura lieu en 2019-2020.