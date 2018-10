Un organisme essentiel

Lorsqu’on cible un grand gibier, on s’applique pour que le tir entraîne la mort le plus rapidement possible.

J’ai heureusement pu faire appel à un conducteur de chien de sang expérimenté, Pierre Marleau, et à sa chienne Ita, une rouge de Hanovre. Ces experts ont retrouvé mon gros cervidé 20 minutes plus tard à mon grand soulagement. Sans eux, je n’aurais jamais pu le localiser.

Au fil des 10 dernières années, grâce au flair de leur chien capable de pister l’odeur de blessure sous forme d’adrénaline, leurs maîtres ont pu effectuer plus de 6500 recherches et localiser 3200 gibiers.

Avant de partir à la chasse, visitez www.accsq.com et prenez en note le nom et le téléphone des conducteurs les plus près de votre site de chasse et gardez-les à portée de main ;

Observez attentivement et prenez note de la réaction du gibier au moment du tir ;

Mettez un ruban exactement à l’endroit où se trouvait l’animal quand celui-ci a été atteint ;

Attachez des rubans le long de la ligne de fuite du gibier ;

Installez un ruban au dernier emplacement où vous avez vu la bête disparaître de votre champ de vision ;

À l’arc ou à l’arbalète, tentez de retrouver la flèche et analysez-la pour déterminer si elle dégage une odeur de crottin ou de foie. Si c’est le cas, appelez tout de suite un conducteur pour en discuter. Il pourra vous conseiller sur la marche à suivre. Le délai d’attente pour un tir de panse ou de foie avant de débuter la recherche est généralement beaucoup plus long. Ne lavez surtout pas votre flèche et évitez de trop la manipuler ;

Tentez de trouver du poil ou du sang à l’endroit où se situait le gibier au moment du tir et s’il y a de la pluie, essayez de protéger ces indices ;

Après avoir attendu le temps recommandé avant d’aller à la recherche de votre trophée, suivez la ligne de fuite du gibier. Il est impératif de nouer des rubans aux endroits où vous localisez du sang, qu’il y en ait beaucoup ou très peu, à partir du début et jusqu’à la dernière goutte que vous trouverez ;

Si vous relevez le gibier ou si vous retrouvez une couche ou un emplacement où il y a des indices montrant qu’il s’est immobilisé pendant un certain temps, arrêtez immédiatement vos recherches. Mettez deux rubans à cet endroit précis et appelez un conducteur pour discuter de la meilleure marche à suivre ;