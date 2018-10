Un passé des plus vivants!

C’est paradoxal, mais le Village québécois d’antan de Drummondville ne manque pas d’avenir ! J’y suis allé il y a vingt ans, et c’était bien. J’y suis retourné récemment, et j’ai vu à quel point ça s’est amélioré et agrandi... Impressionnant ! « On négocie avec les Abénakis pour ouvrir aussi un village amérindien qui sera complémentaire au nôtre et qui roulera lui aussi quatre saisons par année », m’a raconté une des responsables.

Photo courtoisie, Gilles Proulx

Après avoir consacré une de mes chroniques au Village du Haut-Canada en Ontario, je me suis dit que j’allais vous entretenir de son pendant québécois. Fondé en 1977 pendant le premier gouvernement Lévesque, le Village aurait pu s’appeler « du Bas-Canada », puisqu’après tout, c’est de cela qu’il est question. Mais, nationalisme québécois oblige, on a préféré un nom qui ne fait pas référence au Canada. Pourtant, le mot d’antan fait on ne peut plus vieillot et suranné... tout le contraire du dynamisme actuel de cette attraction touristique effervescente et populaire. Je compte bien y faire un tour pendant le temps de Noël ! Et d’ici là, le Village se sera « hanté » pour animer l’Halloween... Le printemps, il y a le Village sucré.

Photo courtoisie, Gilles Proulx

Vocation pédagogique

Cette entreprise privée a pour partenaires TVA, la Caisse Desjardins, Cascades, la Fromagerie Lemaire. Drummondville a la chance d’être au centre du Québec et attire autant des gens de la capitale que des gens de Sherbrooke, Trois-Rivières et Montréal.

Photo courtoisie, Gilles Proulx

Croyez-le ou non : plus de 170 personnes travaillent ici ! Avec ses 54 bâtiments anciens restaurés et animés, ce village a aussi une vocation pédagogique. Son succès démontre l’intérêt énorme du grand public pour son histoire... y compris chez les nouveaux venus qui aiment être au Québec et qui veulent connaître son passé et ses racines pour pouvoir les adopter. Désolé d’utiliser le jargon politique, mais ce Village est un formidable « outil d’intégration » ! Je me promets d’y retourner plus souvent pour mon plaisir et pour serrer la pince des artisans de ce lieu culturel important.