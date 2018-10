Un pique-nique au concert

Photo d'archives, Ben Pelosse

Bien plus qu’un aréna !

Celui qui donne son nom à ce complexe sportif n’a pas besoin de présentation et la plupart des Montréalais ont une anecdote à propos de l’aréna Maurice-Richard. Mais saviez-vous que le voisin du site olympique est le second aréna en importance à Montréal, derrière le Centre Bell ? On le construit en 1962, il est donc encore neuf quand les Concerts populaires y sont lancés. L’aréna de plus de 5000 places accueille les sports de glace sur sa patinoire de taille olympique, mais aussi plusieurs salons et plusieurs concerts mémorables, dont celui d’un certain groupe anglais, les Rolling Stones, pour leur première apparition montréalaise, le 23 avril 1965. L’aréna est aussi la vedette du petit écran puisqu’il figure dans la saga Lance et Compte dans laquelle il accueille les entraînements du National et où on le déguise, en 1988, en Palais omnisports de Paris-Bercy ! Il occupe toujours ses fonctions multiples aujourd’hui en plus d’accueillir l’équipe nationale de patinage de vitesse sur courte piste.

Pique-nique musical

Photo courtoisie Ville de Montréal, VM94-U156-036

Ces dames sont bien installées à leur table, nappe à carreaux et bouteille de vin sont le présage d’une soirée qui promet d’être agréable ! Elles participent à l’une des premières éditions des Concerts populaires, à l’aréna Maurice-Richard en 1964. Au parterre, près d’elles, se pressent des invités de marque comme le maire Drapeau et celui qui mènera l’orchestre, le chef Wilfrid Pelletier. Elles auront la chance d’entendre l’Orchestre symphonique de Montréal accompagner la soprano Colette Boky (née Marie-Rose Élisabeth Giroux !), alors sur le point de devenir une vedette internationale du chant lyrique. Créés en 1964 sous l’impulsion du maire Drapeau, les Concerts populaires ont fêté leur cinquantième anniversaire en 2014 et sont toujours aussi fréquentés de nos jours. L’objectif de l’événement est de convier au concert et à la musique dite « classique » un public plus populaire et moins issu des élites. Les spectacles, souvent tenus dans l’est de la ville, accueillent tous les citoyens mélomanes.

L’envolée lyrique