Une facile et un record

Avec cinq passes de touché, Hugo Richard a établi un record d’équipe dans une victoire de 57-13 du Rouge et Or de l’Université Laval face aux Redmen de McGill dans un match disputé, samedi, au stade Percival Molson.

« C’est le fun, le record d’équipe, et ça témoigne de mon long passage et de la santé de l’offensive, a raconté Richard qui a complété 22 de ses 27 passes pour 376 verges. Ça aide d’avoir été partant dès le jour 1. »

« Quand j’embarque sur le terrain, je ne pense pas aux records, mais la ligne offensive a tenu le compte aujourd’hui (samedi), de poursuivre le produit des Cheetahs de Vanier. Contre Sherbrooke la semaine prochaine, je vais être content quand même si on gagne et qu’on marque tous nos touchés par la course. »

La partie avait bien mal débuté pour le Rouge et Or. Mathieu Betts s’est blessé au dos pendant la période d’échauffement. L’ailier défensif étoile n’a pas affronté les Redmen, ratant son premier match en quatre ans à Laval.

Malgré la victoire à sens unique, Constantin n’avait pas le cœur à la rigolade. « Il ne faut pas se laisser leurrer par le pointage et les statistiques, a débité l’entraîneur-chef de Laval. L’objectif était de jouer selon nos standards et nous ne l’avons pas atteint. Crédit à McGill qui est sorti en force et qui voulait jouer au football. Ils avaient un bon plan. »

« On a commis des erreurs sur les unités spéciales en se faisant prendre avec 13 joueurs sur le terrain sur un botté de dégagement, ce qui a procuré un premier essai à McGill et conduit à un placement. Un botté de dégagement a été bloqué, ce qui est tragique et peut coûter un match. Défensivement, nos couvertures n’ont pas été assez étanches, a énuméré Constantin.

« C’est aussi une combinaison de la pression de la ligne défensive qui était moins forte qu’à l’habitude. On a aussi écopé de pénalités de rudesse en raison de la frustration de nos joueurs. L’offensive a offert une belle performance. On a progressé sur certains aspects, mais pas sur toute la ligne. »

Du succès pour l’attaque aérienne

Deux receveurs du Rouge et Or ont terminé le match avec des gains de plus de 100 verges.

Mathieu Robitaille a continué de jouer un rôle important avec trois réceptions et deux majeurs pour 115 verges. Son premier touché a été inscrit sur une passe et course de 75 verges.

« C’est le fun de réussir un autre long jeu, a souligné Robitaille, qui avait capté une passe de 64 verges contre les Carabins de l’Université de Montréal, dimanche dernier. Ça fait la différence quand tu peux réussir de longs jeux. Ça coupe les jambes des adversaires et ça donne une bonne dose d’énergie à ton équipe. »

« Hugo (Richard) me fait de plus en plus confiance, d’ajouter le produit des Titans de Limoilou. Quand je suis ouvert, il sait que je suis capable de courir. Hugo est un quart-arrière de cinquième année et il voit les ouvertures partout. Certains ne pensent pas que je vais aller dans les zones profondes. »

Photo Agence QMI, Joël Lemay De son côté, Marc-Antoine Pivin a connu son meilleur match de la saison avec sept réceptions pour 103 verges. « Ça fait du bien de connaître un bon match et de contribuer aux succès de l’équipe, a souligné l’ailier espacé de troisième année. On a connu un mauvais départ à Sherbrooke et j’ai été limité dans deux autres parties en raison d’une blessure. C’est jamais le même receveur qui est visé et on joue tous l’un pour l’autre. »

Desjardins garde le fort

En l’absence de Mathieu Betts et de Marc-Antoine Bellefroid, le plaqueur Vincent Desjardins a gardé le fort sur la ligne défensive.

« Il fallait s’assurer que les jeunes sachent où ils s’en allaient, mais je ne me suis pas mis de pression supplémentaire de bien performer, a souligné l’auteur de 3,5 plaqués, dont trois pour des pertes.

« Je savais que quelque chose n’allait pas pour Mathieu dans l’échauffement, mais je pensais qu’il serait en mesure de revenir après avoir subi des traitements. Mathieu représente une grande partie de notre défensive et on a hâte de le ravoir. Son absence nous a donné plus de temps pour nous rendre au quart-arrière, lui qui n’a besoin que de trois secondes pour le faire. »

En plus de Betts, le Rouge et Or a aussi perdu les services de Nicolas Viens. Le demi défensif a été frappé solidement par son coéquipier Adam Auclair, alors que les deux joueurs convergeaient pour le plaqué.

Pas la performance espérée pour les Redmen