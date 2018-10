Des métalleux se font expulser de Comic Con

Des membres du talk-show métal Two Minutes to Late Night se sont infiltrés dans le Comic Con de New York et se sont fait rapidement expulser par la sécurité. Mais, l’histoire se termine bien. Promis.

Les animateurs ont profité du kiosque de l’un de leurs commanditaires pour sortir leurs instruments et offrir une prestation en plein milieu de la salle d’expo. Évidemment, ce ne sont pas des tounes de Neurosis que le band a joué, mais bien des chansons issues du monde geek.

Le plaisir fut bref cependant, car le groupe a été rapidement expulsé de la convention par la sécurité. La raison? «C’est dans le contrat, t’as pas le droit de faire ça», a répondu la sécurité.

Heureusement, les gentils métalleux ont trouvé une solution qui a fait le bonheur de tous, même la sécurité (preuve ci-dessous). Ils ont plutôt fait un show geek-métal dehors, près de la convention, jouant entre autres «Green Hill Zone» de Sonic et la chanson thème de Batman.

capture d'écran

Un clip à savourer doucement!