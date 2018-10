Drake est l'artiste le plus écouté de la décennie sur Spotify

Fans de Drake, réjouissez-vous, vous êtes nombreux! Le chanteur est en effet le plus écouté de toute la décennie sur Spotify. La plateforme, lancée en 2008, a dévoilé la liste des artistes les plus «streamés» sur son réseau.

Drake est donc premier, suivi de près par Ed Sheeran, Eminem et The Weeknd. La première femme arrive en cinquième position et il s’agit de Rihanna. Kanye West, Coldplay, Justin Bieber, Calvin Harris et Ariana Grande complètent le top 10.

Grosse surprise: l’absence de Beyoncé et Taylor Swift dans les 10 premiers, mais qui s’explique parfaitement. Taylor Swift a boycotté Spotify pendant trois ans, jusqu’à l’année dernière. Quant à Beyoncé, elle privilégie Tidal, la plateforme concurrente rachetée par son mari, Jay-Z. Elles sont néanmoins présentes dans le top 10 des artistes féminines les plus écoutées de la plateforme, aux côtés de Rihanna, Ariana Grande, Sia, Nicki Minaj, Adele, Selena Gomez, Katy Perry et Shakira.

Quant à l’album le plus «streamé» de la décennie, il s’agit de Divide, d’Ed Sheeran. Purpose de Justin Bieber arrive en deuxième position, tandis que Views de Drake est troisième.

Ed Sheeran cumule également en étant l’artiste au plus grand nombre de chansons jouées. Shape of You est la plus populaire de la plateforme. One Dance de Drake est deuxième et Closer, des Chainsmokers et Halsey, est troisième.