Faire sa place

Artistes, militants, entrepreneurs, médecins, politiciens, athlètes et idéalistes : tous sont représentés à travers cet exceptionnel album sur les icônes noires d’hier et d’aujourd’hui qui ont marqué le cours de l’histoire. Avec cet ouvrage, l’auteure et l’illustratrice visent à faire ressentir à travers la génération actuelle tous les bienfaits, les rêves et les espoirs engendrés par le célèbre discours I Have a Dream prononcé par Martin Luther King, en 1963. C’est en y présentant les histoires inspirantes de personnes telles que Barack et Michelle Obama, Nelson Mandela ou encore Beyoncé et Muhammad Ali que ce livre encourage la prochaine génération à poursuivre ses rêves, quels qu’ils soient, et à réaliser qu’il n’en tient qu’à elle de leur donner vie. Une brillante idée et un beau voyage dans le temps !