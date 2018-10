Jayson Megna envoyé à Hershey

Les Capitals de Washington ont cédé dimanche l’attaquant Jayson Megna à leur club-école de Hershey, dans la Ligue américaine de hockey.

Le patineur de 28 ans n’a pas joué une rencontre dans la capitale américaine cette saison. Lors de la dernière campagne, il a disputé 25 parties avec la filiale des Canucks de Vancouver située à Utica, amassant quatre buts et neuf mentions d’aide pour 13 points.

Megna est un ancien des Penguins de Pittsburgh, des Rangers de New York et des Canucks. Il a totalisé 10 filets et autant d’aides pour 20 points en 113 affrontements.