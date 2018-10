L’ami de Brel se confie

Quarante ans après la mort de Jacques Brel, le pilote Jean Liardon, son dernier ami, raconte ses souvenirs et présente l’homme qu’il connaissait dans un livre rédigé par Arnaud Bédat, Voir un ami voler.

Terrassé par un cancer, le célèbre auteur-compositeur-interprète Jacques Brel est décédé le 9 octobre 1978. Le Suisse Jean Liardon, 76 ans, fut un témoin direct des dernières années de la vie de Brel, un passionné d’aviation.

C’est lui qui lui a appris à voler. Lui qui l’a accompagné à Paris quelques jours avant son décès. Il a gardé le silence... jusqu’à ce qu’Arnaud Bédat l’invite à s’ouvrir.

De passage à Montréal, ville d’ailleurs à l’origine du livre, les deux complices ont fait part de leurs souvenirs et témoigné de cette grande aventure d’écrire un livre ensemble. Ils ont d’ailleurs passé une centaine d’heures à discuter, pour recueillir toute l’information nécessaire, les souvenirs, les anecdotes.

« Ça n’a pas été facile de le faire accoucher de tout ça, parce qu’il était un peu résistant... Il fallait vraiment aller au fond des choses alors je l’ai un peu maltraité, mais il ne m’en veut pas. Alors ça va ! » confie Arnaud Bédat, en parlant de Jean Liardon.

Photo courtoisie

Un homme simple

De Brel, Jean Liardon garde le souvenir d’un homme simple, qui appréciait la vie de famille et les repas entre amis. Un Brel que le public ne connaît pas. « Le Brel de tous les jours, le Brel que moi je connais, c’est un Brel qui n’est pas un artiste tel qu’on le connaît, avec toutes ses interventions en scène. C’était un passionné d’aviation. Il est aussi familial : il a rencontré ma famille, ma belle-famille. Il a eu du plaisir à être avec les enfants. Il aimait partager les bons repas. On a rendu visite à ses amis. »

Il continue. « C’était toute une vie normale, si vous voulez, c’est peut-être ça l’intérêt : c’était quelqu’un qui vivait sa vie. Même avec la maladie, il continuait d’être enthousiaste pour beaucoup de choses. Il a fait de l’aviation, du bateau. Il était actif. »

Arnaud Bédat s’est rendu aux îles Marquises, dans l’océan Pacifique, pour marcher sur les pas de l’artiste, qui y repose désormais. « Il y avait un petit trou dans les dix dernières années de Jacques Brel, et il y avait le trou des Marquises. Et j’avais envie d’aller mettre mes pas dans ses pas, respirer le même air que lui, regarder les mêmes paysages que lui. Il y a une vraie émotion quand on atterrit sur la piste à Atuona, la piste sur laquelle il se posait. »

Rencontres

Il a passé 10 jours dans ce petit archipel de la Polynésie française, et y a fait de nombreuses rencontres significatives. « Je ne pensais pas trouver autant de choses », dit-il. « J’ai trouvé des pépites, des témoignages aussi simples que le brave Marquisien qui a creusé la tombe de Jacques. »

►Arnaud Bédat est journaliste d’investigation. Il a écrit deux livres sur le pape François.

►Jean Liardon est un pilote professionnel, ancien directeur de l’école d’aviation Les Ailes de Genève. Il vit aujourd’hui à Dubaï.