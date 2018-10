Les Red Wings ne sont pas surpris des succès de Tomas Tatar

Depuis le début du camp d’entraînement, Tomas Tatar prouve qu’il est davantage qu’un vulgaire contrat largué par les Golden Knights de Vegas et ses anciens coéquipiers des Red Wings de Detroit semblent heureux de ses succès.

L’attaquant du Canadien de Montréal a survolé la patinoire du Centre Bell face aux Penguins de Pittsburgh, samedi soir, en récoltant deux buts et une mention d’aide.

Pour l’instant, il réduit au silence les sceptiques qui prédisaient son déclin après un séjour infructueux dans la Ville du vice.

Ancien coéquipier de Tatar, le défenseur des Red Wings Nick Jensen ne s’étonne pas du tout des succès du Slovaque. Il surveillera d’ailleurs l’attaquant de près, lundi soir, au Centre Bell.

«Je ne suis pas surpris. J’ai joué avec lui à Grand Rapids [dans la Ligue américaine] et à Detroit. Il est un excellent joueur. Il est vraiment habile et il travaille fort. Quand tu as de telles caractéristiques, c’est difficile de ne pas connaître du succès.»

Manque de constance?

Par le passé, des observateurs ont décrit Tatar comme un joueur très doué dont le niveau d’effort est inconstant. Lorsqu'on interroge ses anciens coéquipiers, on obtient toutefois un différent son de cloche : tout comme Jensen, le vétéran Jonathan Ericsson considère l'éthique de travail de Tatar comme un de ses atouts.

«Il est un gars travaillant qui veut toujours être meilleur, a mentionné Ericsson. Il mérite ce qui lui arrive. Tout le monde a des hauts et des bas. Il est arrivé à Vegas l'an passé et cette équipe avait déjà un excellent groupe de joueurs. C’est difficile de t’intégrer quand tu es déjà habitué à un autre système de jeu, surtout avec une équipe qui est en feu. Il n’a pas tout à fait eu la chance de se faire valoir.»

Souvent laissé de côté à Las Vegas, Tatar est le deuxième attaquant le plus utilisé du Tricolore après quatre rencontres avec un temps de jeu moyen de 18 min 27 s.

«Maintenant, il a un nouveau départ avec une jeune équipe, a noté Ericsson. Il est un des vétérans et un des leaders. Je crois qu'il va embrasser ce rôle. Je suis content pour lui. C'est vraiment un bon gars.»