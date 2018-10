Manon Massé aura le rôle de chef parlementaire

Photo Agence QMI, Joël Lemay Manon Massé et Gabriel Nadeau-Dubois veulent que QS obtienne le statut de groupe parlementaire reconnu, qui donne des budgets pour embaucher des employés à la recherche et au bureau du chef et du leader, par exemple. On les voit dans les bureaux de Mme Massé, vendredi, à Montréal.