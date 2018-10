Meurtre d'Ophélie Martin-Cyr: La maison de René Kègle perquisitionnée

La résidence où habitait René Kègle, l’homme accusé du meurtre d’Ophélie Martin-Cyr, a été perquisitionnée par des policiers de la Sûreté du Québec, samedi.

Au lendemain de cette perquisition, des proches de René Kègle s’affairaient à retirer de la maison des effets personnels de l’homme de 38 ans, actuellement derrière les barreaux, tout comme son présumé complice dans cette affaire Francis Martel, 31 ans.

Photos courtoisie

Les deux hommes ont été arrêtés vendredi et accusés du meurtre d’Ophélie Martin-Cyr au palais de justice de Trois-Rivières.

René Kègle habitait un secteur résidentiel paisible de Trois-Rivières, mais cela ne l’empêchait pas de tenir des activités louches dans sa demeure, si l’on se fie aux témoignages de voisins rencontrés par TVA Nouvelles.

Ces derniers n’ont pas voulu accorder d’entrevue à la caméra de peur de représailles, mais certains d’entre eux affirment avoir été témoins de va-et-vient à toute heure de la journée.

D'autres soupçonnaient même la résidence de servir de maison de débauche. Chose certaine: la mauvaise réputation du présumé meurtrier d’Ophélie Martin-Cyr le précédait. Et même s'ils se sont dits attristés par l'issue tragique de l'histoire, de nombreux voisins sont aujourd'hui soulagés de savoir que René Kègle n’habitera plus leur quartier.

L’enquête se poursuit

Par ailleurs, la Sûreté du Québec continue d’enquêter en lien avec les corps calcinés qui ont été retrouvés mercredi à huit kilomètres de la résidence de René Kègle. Les policiers ont notamment fait appel à une anthropologue judiciaire renommée de Toronto afin d’identifier les corps.

Courtoisie

Si des indices laissent croire que l’un des corps pourrait être celui de Steve Lamy, un entrepreneur de la région porté disparu depuis lundi, l’identité du deuxième corps continue d’être un mystère.

Le père de M. Lamy est persuadé que son fils est l’une des deux victimes puisqu’il ne répond plus à ses appels ni à ceux de ses proches. D’après nos informations, Steve Lamy et René Kègle se connaissaient depuis plus de 20 ans. Steve Lamy a fréquenté la sœur de René Kègle au milieu des années 90. René Kègle a ensuite été émondeur pour l’entreprise de Steve Lamy dans les années 2000.

Le père de Steve Lamy, Michel Lamy, a été contacté par la police qui lui a annoncé que le véhicule incendié était celui de son fils, rapportent des proches. L’hypothèse que Steve Lamy était dans le véhicule est envisagée, mais non confirmée.