Michel Courtemanche s’ouvre sur ses périodes sombres et émeut à «Tout le monde en parle»

L’humoriste Michel Courtemanche s’est ouvert sur sa bipolarité et son anxiété lors de son passage sur le plateau de Tout le monde en parle, dimanche soir, et a ému plusieurs téléspectateurs, si on se fie aux nombreux messages publiés sur Twitter.

Celui qui avoue avoir traversé plusieurs périodes sombres dans sa vie sort cette semaine une biographie intitulée Face à Faces, signée par le journaliste Jean-Yves Girard.

Au plus fort de sa gloire, alors que l’Europe le vénérait et que même George Lucas le voulait pour un rôle dans Star wars, l’humoriste grimaçant composait mal avec la notoriété et souffrait en silence.

Voici quelques citations à retenir de son entrevue :

1. Parlant du fameux soir de juillet 1997 où, pris de panique, il a quitté les planches après avoir donné moins du tiers d’un spectacle qu’il offrait au festival Juste pour rire: «Je ne l’ai jamais regardé au complet. Je n’aime pas ça voir ça. Ça a été le pire moment de ma vie, professionnellement. Je regrette tout ce que j’ai pu dire et faire. Et donner au public. C’était de la bouette.»

2. «[À l’époque] j’ai mis au courant Juste pour rire et mon gérant une ou deux fois que je n’allais pas bien. Mais je dirais que ça ne s’est “jamais vraiment rendu”. Une fois, je me rappelle où j’étais vraiment à bout et pu capable de faire quoi que ce soit, et on m’a convaincu que si j’essayais de lâcher, je le regretterais après et ça serait trop tard. Donc j’ai continué plutôt que suivre mon instinct.»

3. «Quand t’es bipolaire et que t’es dans un high, tu dis oui à tout. Mais quand tu dois exécuter et que tu es dans un creux, là ça va pas bien.»

4. «Ça m’est arrivé deux fois dans ma vie de vouloir passer à l’acte. C’est qu’à moment donné, tu as tellement mal en dedans que tu ne sais pas ce que tu as, où tu es rendu, tout va mal.»

5. «Ce n’était pas mon genre de "m’ouvrir la trappe" dans ce temps-là. Pas comme aujourd’hui. Je n’étais pas habitué de parler. Quand tu as tout, c’est dur de se plaindre.»

6. «Si je ne souffrais pas de bipolarité, je serais peut-être encore un humoriste actif, oui.»

7. «Aujourd'hui, je suis toujours heureux. J’ai découvert que le bonheur était toujours à l’intérieur de moi. Des fois, il est un peu enseveli sous les pensées, les négations. Mais maintenant, je le sais.»

8. «J’écris beaucoup, j’ai plein de projets. Je pousse tout ça en même temps. J’aimerais que le téléphone sonne plus souvent, j’ai le goût de travailler.»

Les internautes ont été nombreux à réagir sur Twitter :

@guyalepage . Très touchante entrevue avec Michel Courtemanche ! Je le trouve encore fragile mais conscient de sa personne et de ce qui l’entoure !! Encore énormément d’admiration pour lui ❤️ #tlmep — Karim Rezali (@foot_sanslimite) October 15, 2018

Très touchée par Michel Courtemanche. L’artiste pur et ses tourments #tlmep — Sophie Bégin (@SoBegin) October 15, 2018

Vous dire comment ça me rentre dedans cette entrevue de Michel Courtemanche en même temps contente de le voir bien et si lucide. Chapeau Michel prends soin de toi, on a besoin de ton talent d'exception! #tlmep — Julie Noël (@jujuno70) October 15, 2018

Michel Courtemanche, un grand monsieur #TLMEP — Vincent Abry (@vincentabry) October 15, 2018

« Quand t’as toute, mais t’as pas l’essentiel...» -@guyalepage

Ce segment avec M.Courtemanche me touche beaucoup. La santé mentale, faut en parler. Un bel humain brillant et sensible. Merci. #tlmep — Fanny-Claude 🔵⚪️🔴 (@habsfreak11) October 15, 2018

Touchant Michel Courtemanche #tlmep — Guy A Lepage (@guyalepage) October 15, 2018

Sincèrement, on devrait se donner le mot pour que le téléphone de Michel Courtemanche sonne un peu plus, n'est-ce pas? #tlmep — J-Patrick Toussaint (@JeanPatrickT) October 15, 2018

L'entrevue de Michel Courtemanche à @OFF_TLMEP secoue... (Qu'en pense son gérant, monsieur 50% !?) #tlmep — Fab de Pierrebourg (@fabricedp) October 15, 2018

Michel Courtemanche, un génie freiné par ses problèmes de santé mentale. La fragilité humaine en pleine face... #tlmep — Dany Turcotte (@danyturcotte) October 15, 2018

#tlmep Michel Courtemanche. Un honneur d’avoir joué et ri avec lui ❤️ — Veronique Cloutier (@CloutierV) October 15, 2018

Michel Courtemanche est une des personnes qui me fait le plus rire au monde. On le veut heureux et dans notre télé. #tlmep #michelcourtemanche — Karine Perreault (@Perreaultk) October 15, 2018

