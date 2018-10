[PHOTOS]: Les coureurs profitent des couleurs sur le mont Royal

Les Montréalais ne se sont pas fait prier pour sortir les espadrilles et aller courir sur le mont Royal dimanche, vu la magnifique journée d’automne.

Le mercure autour de 10 degrés Celsius, les couleurs automnales aux arbres, le tout par un dimanche ensoleillé constituaient un mélange parfait pour les coureurs.

Joël Lemay / Agence QMI

Dès qu’elles se sont levées vers 9 h dimanche, les amies Polina Anis’kina et Elysia Racanelli se sont envoyées des messages textes pour profiter de la belle température et aller courir ensemble.

Joël Lemay / Agence QMI

«Le rouge et le jaune, c’est super beau, et ça ne dure pas très longtemps», dit Polina Anis’kina, 24 ans, qui travaille dans l’informatique.

Joël Lemay / Agence QMI

L’étudiante en médecine à l’Université McGill Morgane Laverdière, 21 ans, s’est aussi émerveillée devant la beauté de la nature, tandis qu’elle courrait 14 kilomètres.

«C’est ensoleillé, il ne fait pas trop chaud, mais pas trop froid non plus. Et ce n’est pas trop humide. En plus, c’est joli avec les couleurs. C’est vraiment parfait», a-t-elle dit.

Joël Lemay / Agence QMI

L’architecte Geoffrey Diackiw faisait aussi partie des dizaines de coureurs vus sur le mont Royal. Il s’entraîne toujours à cet endroit, deux ou trois fois par semaine.

Joël Lemay / Agence QMI

«Il fait un peu frais, mais les couleurs sont belles. Ça ressource. C’est la nature, le calme, l’absence de voiture et de feux de circulation», a-t-il dit, dans une pause de son parcours de 10 kilomètres.

Joël Lemay / Agence QMI

Les coureurs rencontrés croient que l’automne nous laissera encore quelques journées de beau temps avant la froidure de l’hiver.

Le début de la semaine s’annonce toutefois gris, avec de la pluie lundi et un maximum de 12 selon Environnement Canada. Le soleil devrait toutefois être de retour mardi.