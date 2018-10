Ringo Starr dément avoir participé aux «séances de masturbation» des Beatles

Non, Ringo Starr ne s’est pas masturbé à côté de ses collègues des Beatles dans ses jeunes années. Paul McCartney avait pourtant raconté dans une interview pour GQ que son groupe s’était retrouvé dans une pièce où ils se sont tous masturbés en pensant à une femme incarnant leur fantasme.

Mais Ringo Starr n’en a aucun souvenir, ou, plus exactement, il n’y a pas participé. «C’était avant que j’intègre le groupe», a-t-il répondu à TMZ qui lui posait la question. Interrogé sur savoir s’il pensait avoir raté quelque chose, le musicien, qui était aux côtés de son épouse Barbara Bach, s’est contenté de rire.

Paul McCartney et John Lennon étaient amis d’enfance, et ont été rejoints par George Harrison en 1958. Ce n’est qu’en 1960 que Ringo Starr les a rencontrés, à Hambourg en Allemagne. Il a intégré le groupe deux ans plus tard seulement, lorsqu’il a fallu remplacer Pete Best. Quatre années, donc, pendant lesquelles les trois autres Beatles ont fait quelques expériences, mais sans Ringo Starr.