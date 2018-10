Un Japonais atteint de troubles mentaux avale 8 kg de monnaie

Un Japonais souffrant de troubles mentaux trimbalait à l'intérieur de son corps un véritable petit trésor en pièces de monnaie, ont découvert avec stupeur des médecins après que l'homme se fut présenté dans un hôpital local en se plaignant de fatigue et d'une perte d'appétit.

Selon ce qu'ont expliqué les médecins en décrivant ce cas clinique dans le journal spécialisé «Acute Medecine & Surgery», l'homme de 51 ans souffre de Pica, un trouble mental se caractérisant par l'ingestion de substances non alimentaire, comme de la terre ou des cailloux, sur une période prolongée. L'homme a aussi été diagnostiqué avec des problèmes de dépression et de schizophrénie.

Lors des premiers tests menés à l'hôpital, les médecins ont remarqué que le patient avait l'abdomen dur et tendu et qu'il montrait des signes d'irritation péritonéale. Un examen de rayons X a ensuite permis de révéler la présence de nombreuses pièces de monnaie dans l'estomac et l'œsophage de l'homme.

L'homme a été transféré d'urgence afin de pouvoir être opéré. Au cours de l'intervention chirurgicale, les médecins ont dû faire une incision de 5 cm dans l'estomac, grâce à laquelle les pièces ont pu être retirées manuellement, une à une. Une endoscopie a ensuite permis de retirer les pièces coincées dans l'œsophage du patient.

Au total, les chirurgiens ont retiré 1894 pièces du système digestif de l'homme, pour un poids dépassant quelque peu les 8 kg.

Il était grand temps que les médecins viennent au secours de l'homme. En plus d'avoir irrité son système digestif, les pièces avaient commencé à perforer son estomac, mais aucune d'entre elles n'est tombée dans sa cavité abdominale.

Heureusement, l'homme ne s'est pas intoxiqué avec le métal des pièces, même si la majorité d'entre elles étaient composées d'un alliage de zinc (3 %) et de cuivre (95 %). «Une intoxication au cuivre peut entraîner un dysfonctionnement du foie et des reins, en plus d'une anémie sévère», ont rappelé les médecins dans leur rapport.

L’homme s’est bien remis de son opération. Il a ensuite été transféré dans un hôpital psychiatrique pour traiter ses problèmes mentaux, ont précisé les médecins.

Il s'agit du plus grave cas de Pica impliquant de la monnaie à avoir été répertorié à ce jour. Le précédent record impliquait l'ingestion d'environ 600 pièces de monnaie.

Les pièces récupérées dans le corps de l'homme