Une 10e place malgré trois crevaisons

Le week-end avait pourtant bien commencé pour Raphaël Lessard qui, lors des essais libres du Winchester 400, une épreuve de 400 tours de la série de stock-car CRA, avait réalisé le chrono le plus rapide aux essais libres samedi.

Mais c’était avant de connaître une série de malchances, autant en qualifications qu’en course, qui allait ruiner encore une fois son parcours en Indiana dans la catégorie des Super Late Models.

Qualifié à la 24e position (sur la trentaine d’engagés), le jeune pilote de Saint-Joseph-de-Beauce a su remonter le peloton jusqu’au 15e rang dimanche avant d’être victime de la première de ses trois crevaisons.

Bon début de course

« Après des essais libres prometteurs, j’ai senti que j’avais une bonne voiture entre les mains, a-t-il expliqué en entrevue au Journal. Mais les problèmes ont commencé en qualifications quand une pièce de la suspension de ma Toyota Camry a cédé. »

« Au début de la course, je roulais à bon rythme quand j’ai réalisé, a-t-il poursuivi, que la voiture devenait de plus en plus difficile à piloter. Je suis rentré au puits de ravitaillement pour changer un pneu crevé.

« Mon arrêt m’a coûté cinq tours, mais à ma sortie, j’ai réussi à gagner quelques positions avant de subir une deuxième crevaison et puis... une autre. »

Deux autres courses

Malgré sa déveine, Lessard s’est classé dixième, bien que concédant 11 tours au vainqueur, l’Américain Jeff Choquette.

« Il faut garder le moral, avoue-t-il, même si la malchance s’est acharnée sur nous récemment. »

Il lui reste deux épreuves à son calendrier 2018 soit à Nashville le mois prochain et surtout l’étape finale de Pensacola, en Floride, à l’occasion du prestigieux Snowball Derby le 2 décembre, une course qui réunira la crème de la spécialité.

Les Camionnettes dans la mire

Après trois saisons à piloter dans la catégorie des Super Late Models au sud de la frontière, Lessard souhaite passer à un autre niveau l’an prochain.

Cette étape pourrait être, espère-t-il, la série des Camionnettes Camping World, troisième division majeure du NASCAR.

Mais pour ce faire, son entourage devra dénicher des appuis financiers importants pour parvenir à décrocher un volant au sein d’une écurie de premier plan.

« Notre plan, souligne Lessard, c’est de rester avec l’organisation de Kyle Busch [KBR] pour laquelle nous courons depuis deux ans aux États-Unis. Cette équipe compte préparer quatre bolides en 2019 et deux sont déjà réservés. »

« Il nous faut des commanditaires. Tout est une question de budget et d’argent. »

À cet égard, le Beauceron de 17 ans a fait appel à un nouveau gérant d’affaires, Christopher J. Biby, qui veillera désormais à sa carrière aux États-Unis.

« J’apprends à le connaître, indique Lessard, et notre relation est très cordiale. Il a une bonne réputation dans son milieu et j’ai confiance en lui. »

Biby occupe la même fonction auprès de pilotes de NASCAR établis dont Alex Bowman, Matt DiBenedetto et Matt Tifft.