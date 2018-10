Une experte de Toronto en renfort pour identifier les corps

Quatre jours après la découverte d’un véhicule incendié à Trois-Rivières, une experte de Toronto se rendra finalement sur place aujourd’hui dans le but d’identifier les deux victimes dont les restes humains sont toujours sur place.

Selon l’ex-sergent de la Sûreté du Québec (SQ) et collaborateur de TVA Nouvelles Jean-François Brochu, les autorités ont appelé en renfort une sommité en matière d’identification qui a notamment travaillé sur les tragédies de Lac-Mégantic, de L’Isle-Verte ainsi que dans les décombres du World Trade Center à la suite des attentats du 11 septembre 2001.

«Dans un cas comme celui-là où on a des corps sévèrement calcinés, les enquêteurs ont dû attendre l’arrivée de Renée Kosalka qui est anthropologue judiciaire et qui vit à Toronto. Elle a voyagé hier et, ce matin, elle va se présenter sur la scène», explique Jean-François Brochu.

«Avec les pathologistes du Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale, ils vont procéder à la récupération des restes humains qui se trouvent dans la voiture pour permettre éventuellement l’identification formelle. C’est un travail de moine», ajoute l’expert en enquêtes policières.

Pour l’instant, la voiture est toujours recouverte par un chapiteau qui sert notamment à «protéger l’intégrité de la scène» et éviter que cette dernière soit soumise aux intempéries.

«Il n’est pas impossible non plus qu’on retrouve des projectiles d’arme à feu ou un autre indice sur la cause de ces décès-là. Comment on a mis le feu? Comment on les a tués?», affirme Jean-François Brochu.Entrepreneur de Trois-Rivières

Quant aux informations voulant que le véhicule soit celui de Steve Lamy, un entrepreneur de 50 ans de Trois-Rivières qui n’a pas donné de nouvelles à ses proches depuis lundi, M. Brochu demeure prudent.

«Il y a deux façons pour les enquêteurs d’arriver à M. Lamy. Peut-être qu’on a trouvé un numéro de série et qu’on a été en mesure d’identifier partiellement le véhicule et qu’à partir de là on a fait le tour de certaines familles. Ou c’est le père de M. Lamy qui a communiqué avec les policiers pour dire que son fils était absent et qu’on fait la corrélation entre les deux.»

«Les enquêteurs vont se rendre dans les familles pour récupérer des éléments comme une brosse à dents, une brosse à cheveux, le nom d’un dentiste pour éventuellement récupérer des radiographies dentaires pour éventuellement faire une identification par odontologie judiciaire ou par ADN», conclut l’ex-sergent de la SQ.