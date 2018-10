10 situations que seuls les coiffeurs peuvent comprendre

On le sait, aller chez le coiffeur est le moment idéal pour décrocher et potiner un peu. La plupart du temps, un seul rendez-vous suffit pour qu'on se sente à l'aise et qu'on partage beaucoup d'informations. Mais vous êtes-vous déjà demandé ce que pensent réellement les coiffeurs pendant que vous êtes assis sur leur chaise?

Voici donc les 10 situations que seuls les coiffeurs comprendront !

1. La phrase: «Fais ce que tu veux»!

https://www.instagram.com/p/BfQvCmqhJxf/?taken-by=krisforreal

Ça tombe bien je voulais te raser la tête. (Quoique c’est ultra tendance!)

2. Écrire des notes personnelles sur votre fiche client...

https://www.instagram.com/p/Bnv43jaFimB/?hl=en&taken-by=romeestrijd

Genre : divorcée, adore le tennis, aime le blond cendré, mais elle veut plus dire un blond beige.

3. On connait les habitudes de nos clients

https://www.instagram.com/p/BabjSJQn4jN/?hl=en&taken-by=harryjoshhair

Après quelques rendez-vous en retard, je vais vous donner un rendez-vous à 14h, mais il est réellement inscrit à 14h30.

4. On adapte notre voccabulaire pour rassurer nos clients

https://www.instagram.com/p/BoUH7AIiax8/?taken-by=90scigarettes

Nous savons que vous détestez le mot bleach. nous utilisons donc des mots tels que décolorant et éclaircissant, mais peu importe la manière dont nous reformulons nos phrases, si nous retirons une couleur sombre de vos cheveux, nous utilisons du bleach.

5. La fameuse recette est souvent un mythe

https://www.instagram.com/p/Bowgh0vF7Rv/?taken-by=dualipa

Parfois, lorsqu'on n'a pas la couleur d’un client, que ce soit parce que nous n’en avons plus ou parce que nous avons homis de la noter la dernière fois, on mélange simplement quelque chose de nouveau. Parce que si vous pensez qu'on applique votre formule habituelle, vous avez tendance à moins chialer.

6. On a un peu mal en dedans devant vos photos d'inspirations

https://www.instagram.com/p/Bkpo5gFAyrA/?taken-by=gigihadid

On ne peut pas vous donner les cheveux de Gigi Hadid... Ni son visage d’ailleurs. Point.

7. Le travail nous suit jusqu'à la maison

https://www.instagram.com/p/Bl8pafeAGrt/?taken-by=kendalljenner

Quand une cliente part du salon satisfaite, mais qu’elle nous écrit le soir même parce qu'elle se trouve trop foncée, on en fait des cauchemars.

8. Les attentes VS la réalité

https://www.instagram.com/p/BoefUZeFOZ_/?taken-by=wigsandgrace

Les filles qui ont les cheveux longs, noirs (gracieuseté pharmacie!) et qui s’attendent à ressortir du salon les cheveux blond gris... Comment dire, il est peut-être temps d’envisager la perruque!

9. Notre horaire est planifié au quart de tour

https://www.instagram.com/p/Boj9Vadlz6t/?taken-by=ramireztransalon

Quand une cliente se présente en retard, ou TROP d’avance. Dans les deux cas c’est mega stressant!!

10. La fameuse blague

https://www.instagram.com/p/Bn3tGaGgn-b/?taken-by=ramireztransalon

On a tous déjà entendu la fameuse blague du mononcle chauve: «Alors qu’est-ce que tu ferais avec mes cheveux?» LOL.

