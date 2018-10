Affaire Khashoggi: le Canada appelle à une enquête «transparente»

La ministre canadienne des Affaires étrangères a appelé lundi à la tenue d’une enquête approfondie et transparente sur la disparition du journaliste saoudien Jamal Khashoggi, dans une conversation téléphonique avec son homologue de Riyad.

La ministre Chrystia Freeland a dit au Parlement fédéral que le Canada était «très inquiet» de la disparition de M. Khashoggi, critique du régime de Riyad, et qu’elle en avait fait part au ministre saoudien des Affaires étrangères, Adel Al-Jubeir.

«J’ai fait part de l’inquiétude profonde du Canada et demandé une enquête approfondie, transparente et crédible», a-t-elle déclaré. «J’ai insisté sur la nécessité, pour ceux qui sont responsables, qu’ils répondent de leurs actes. J’ai été en contact très étroit avec nos alliés du G7 et de l’OTAN sur cette question».

Kashoggi, un éditorialiste saoudien exilé aux États-Unis depuis 2017, n’a pas été revu depuis qu’il s’était rendu au consulat saoudien d’Istanbul le 2 octobre pour des démarches administratives en vue de son prochain mariage avec une Turque, Hatice Cengiz.

Riyad assure qu’il a quitté la représentation diplomatique, mais les autorités turques affirment le contraire et certains responsables accusent les autorités saoudiennes d’avoir fait assassiner le journaliste dans le consulat par un groupe d’agents envoyés spécialement à cette fin.