Brexit: May va informer lundi le Parlement de l’avancée des négociations

LONDRES | La première ministre britannique va informer les députés de l’avancement des négociations du Brexit avec l’Union européenne lundi après-midi, au lendemain de l’échec de Londres et Bruxelles à débloquer les discussions sur la question de la frontière irlandaise, a annoncé son porte-parole.

«La première ministre va informer la chambre (des Communes) plus tard dans la journée», a déclaré le porte-parole lors d’un point presse régulier.

«Nous voulons et avons confiance dans la possibilité d’aboutir à un accord cet automne», a-t-il ajouté.

Mais «l’UE continue d’insister sur la possibilité d’instaurer une frontière douanière dans la mer d’Irlande, quelque chose que le Parlement a déjà unanimement rejeté et n’est pas acceptable pour la première ministre».

Theresa May doit rencontrer en fin d’après-midi la cheffe du parti irlandais Sinn Féin Mary Lou McDonald qui ne veut pas entendre d’une absence d’accord et dénonce les blocages du DUP nord-irlandais et d’une frange du Parti conservateur de Theresa May.

De son côté, le DUP, qui constitue l’appoint indispensable à Mme May pour avoir la majorité absolue à la chambre des députés, a estimé lundi «probablement inévitable» que le Royaume-Uni quitte l’UE sans accord.

Le DUP refuse tout statut spécial pour l’Irlande du Nord. Quant à la branche eurosceptique du Parti conservateur de Theresa May, elle s’oppose à l’»arrangement douanier provisoire» entre le Royaume-Uni et l’UE qu’elle propose en attendant l’émergence d’une solution pérenne, craignant qu’elle ne devienne permanente et n’empêche la conclusion d’accords commerciaux avec des pays tiers.

De son côté, l’UE a annoncé lundi qu’elle «poursuit et intensifie» ses préparatifs pour le scénario d’une absence d’accord à l’issue des négociations sur le Brexit.

«Nous continuons à travailler dur pour un accord, mais notre travail de préparatifs et de contingences se poursuit et s’intensifie», a déclaré le porte-parole en chef de la Commission européenne Margaritis Schinas lors du point presse quotidien de l’exécutif européen.