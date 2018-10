Cœur de pirate s’ouvre sur son trouble de dysmorphie corporelle

Coeur de pirate s'est confiée dans un long message sur Instagram à propos de ses troubles de santé mentale, plus précisément de sa dysmorphie corporelle.

La chanteuse avait déjà révélé souffrir de ce trouble qui l’affectait au quotidien.

«J’en parle pas souvent, mais mon BDD est bad des fois (body dysmorphic disorder) tellement que mes vêtements m’étouffent/ je sors pas de chez moi. On a beaucoup parlé de santé mentale ces temps-ci et je sais que je suis pas toute seule là dedans. Je sais qu’Instagram c’est cool et j’ai l’air de montrer que ça va, mais c’est souvent une énorme source de triggers, et ce surtout parce que je ne contrôle pas tout le temps ce qui m’est présenté» indique-t-elle dans un message sur Instagram.

La dysmorphie corporelle est une préoccupation excessive concernant un défaut de l’apparence physique. Une personne qui en souffre peut obséder sur n'importe qu'elle partie ou caractéristique de son corps, de la taille de son nez à la texture de sa peau.

Cœur de pirate souligne que pour se préserver et éviter les éléments déclencheurs du trouble, il vaut mieux parfois se déconnecter des réseaux sociaux.

«Donc, si vous êtes comme moi, c’est important de se déconnecter du média qui pose problème et de se ressourcer pour se préserver.»