Des émotions de toutes sortes

Au cours de la première période, les joueurs du Canadien et des Red Wings se sont levés pour rendre hommage à Tomas Plekanec. La foule a également profité du moment pour souligner le 1000e match de la carrière du Tchèque.

« Je voulais que ça se passe le plus rapidement possible pour retourner au match. Mais j’étais émotif, même si je montre rarement mes émotions. C’est un gros plateau les 1000 matchs. J’en suis fier. J’imagine qu’à ma retraite, je réaliserai encore plus ce que j’ai réussi. »

– Tomas Plekanec

Pour un deuxième match de suite, le trio composé de Jonathan Drouin, Max Domi et Artturi Lehkonen s’est grandement démarquée.

« On doit retirer une certaine fierté à voler sur la glace comme nous l’avons fait ce soir [lundi]. Il y a quelques matchs où ça a fait défaut. »

– Max Domi

À mi-chemin de la troisième période, Xavier Ouellet s’est porté à la défense de Jonathan Drouin, quelque peu rudoyé alors qu’il peinait à patiner en raison du tir qu’il venait tout juste de bloquer.

« Jonathan a bloqué un gros tir et il avait mal au pied. Il avait de la misère à se relever et Bertuzzi a choisi de le frapper quand même. Je n’ai pas trouvé ça correct de sa part. J’ai juste réagi. »

– Xavier Ouellet

« C’est la plus grosse différence par rapport à l’an dernier. Nous nous tenons les uns les autres. Nous sommes un groupe uni et tissé serré. »

– Jonathan Drouin