Dose d’amour pour Plekanec

Claude Julien a décrit Tomas Plekanec comme un joueur qui avait trouvé la fontaine de Jouvence pour son 1000e match dans la LNH. Symboliquement, Plekanec a hérité du titre de première étoile pour ce match à sens unique contre les misérables Red Wings de Detroit.

Auteur de son premier but de la saison à son deuxième match seulement cette année avec le CH, Plekanec a offert une solide prestation. Mais dans un contexte normal, il n’aurait pas lancé des rondelles aux partisans à la fin de la rencontre.

Dans le vestiaire après la rencontre, Carey Price avait un grand sourire en parlant de son coéquipier.

« Comme moi, Tomas reste une personne assez réservée, a noté Price. Mais je sais qu’il a été touché directement au cœur lors de l’ovation des partisans en première période à l’annonce de son 1000e match dans la LNH. »

« C’était un bon sentiment pour tout le monde, a poursuivi le gardien. Il méritait tellement cette dose d’amour. Ce n’est pas facile de jouer autant de matchs dans la LNH. Il est un modèle pour les jeunes. Je sais qu’il était émotif. Il a travaillé tellement fort pour cette organisation depuis plusieurs années. Il connaît une grande carrière. »

Ralenti par un virus en fin de semaine, Price retrouvera fort probablement son filet contre les Blues de St. Louis, demain, au Centre Bell.

« Je n’étais pas encore à 100 % aujourd’hui, mais je me sentais assez bien pour agir comme le remplaçant à Niemi, a souligné le numéro 31. Ce n’est rien de trop sérieux, mais toute ma petite famille a été malade. »

Drouin se lève

Très discret à ses trois premiers matchs cette saison, Jonathan Drouin a décidé d’appuyer sur l’accélérateur depuis la visite des Penguins de Pittsburgh, samedi.

Après une passe et un but en tirs de barrage face aux Penguins, Drouin a poursuivi son bon travail avec deux buts contre les Wings. Il a regagné sa confiance depuis qu’il est utilisé à l’aile gauche en compagnie de Max Domi et d’Artturi Lehkonen.

« J’avais dit avant de faire ce changement que j’avais besoin de lui, a rappelé Claude Julien. Il doit produire pour être un joueur efficace. Il devait s’aider, mais nous devions aussi l’aider. Il est à sa place au sein de ce trio. Mais on voit aussi un joueur qui patine beaucoup et qui est plus impliqué. C’est un plus pour nous. »