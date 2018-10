En direct de l’univers... de Trudeau

Justin Trudeau doit être très content. Alors qu’il en arrache à Ottawa, il vient d’obtenir une heure de publicité à Radio-Canada.

À En direct de l’univers, samedi soir, sa femme Sophie Grégoire et ses enfants ont pu montrer au pays à quel point ils sont beaux, ils sont fins et ils sont parfaits.

Misère ! On savait que Radio-Canada était content que le PM lui allonge du fric, mais avait-on besoin de faire un tel retour d’ascenseur « pour services rendus » ?

LE JUPON LIBÉRAL

Les internautes n’ont pas été dupes de cette mascarade.

« Le couple princier #Trudeau, nous présente son carrosse : la télé d’État ! » écrivit l’un.

« J’ai pris congé d’En direct de l’univers ce soir, je considère cette présence comme un conflit d’intérêts, bien déçu de cette invitation, écrivait l’autre. Radio-Canada en est rendu au point d’inviter Sophie Grégoire à une émission de variétés pour mousser l’image de Tin Tin Trudeau à moins d’un an des prochaines élections. Du guidounage. »

Et une fan déçue renchérissait : « Est-ce nécessaire de recevoir Sophie Trudeau à En direct de l’univers ? Votre jupon libéral dépasse et c’est dommage. Votre crédibilité en prend pour son rhume ! » Et un autre résumait ainsi le malaise : « Une info-pub des libéraux financée par le contribuable. »

À quel titre Sophie Grégoire a-t-elle été invitée à l’émission ? Sur le site de l’émission, on peinait à trouver des éléments pour justifier sa présence. « Elle a débuté sa carrière au petit écran et a fait sa place dans le monde des médias au fil des ans. » Ah oui ? Qui peut me citer les émissions dans lesquelles les Québécois l’ont vue ?

« Sa vie a pris une tournure peu commune, qui ne manque pas de rebondissements », écrit-on sur le site de l’émission. Un euphémisme pour dire que c’est à cause de rôle de femme de PM qu’elle est là (puisque la fonction de première dame n’existe pas au pays).

Aurait-on déroulé le tapis rouge pour la femme de Stephen Harper ?

Pendant que Sophie Grégoire se faisait lancer des fleurs samedi soir, on occultait toutes les questions difficiles : pourquoi s’est-elle ridiculisée en Inde en portant, avec son mari et ses enfants, des costumes traditionnels ?

Que pense-t-elle des allégations d’inconduite sexuelle qui pèsent contre son mari ?

Comment réagit-elle aux critiques du NPD en matière d’éthique qui considère qu’elle fait de la publicité gratuite aux entreprises privées qui lui envoient des milliers de dollars de vêtements et de bijoux ?

Non, à la place, on a appris que la chanteuse Jewel avait couché chez Sophie et Justin la veille de l’émission. Tu parles d’une info en or pour souligner le côté cool d’un premier ministre, toi !

Depuis le début, Justin Trudeau se comporte plus comme une rock star qu’en PM sérieux. Et Radio-Canada l’aide à bâtir son image de vedette « people » !

LES ENFANTS DE LA TÉLÉ

La cerise sur le sundae, c’est qu’on ait fait chanter Xavier et Ella, les enfants du premier ministre. S’cusez-moi, mais faire chanter les enfants du chef de gouvernement devant sa femme, à la société d’État, c’est digne d’une république de bananes... On aurait pu se garder une petite gêne.