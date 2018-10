Modèle coop: Une option intéressante pour les PME

En association avec



Voilà qu’à votre tour, la fièvre de l’entrepreneuriat vous prend! Vous tenez une bonne idée de produit ou de service, vous avez peut-être déjà des partenaires d’affaires, votre plan est prêt. En somme, vous êtes sur le point de vous lancer. Or, avez-vous pensé opter pour un modèle d’affaires qui fera la différence?

En choisissant le modèle coopératif (coop), vous pourriez non seulement mener à bien votre concept, mais le faire dans un contexte de développement durable viable.

À l’occasion de la semaine de la coopération, nous avons cru bon de faire lumière sur un modèle qui pourrait vous mener loin: la coop.

Jacob Lund - stock.adobe.com

Comment fonctionne la coop?

Il faut impérativement devenir membre pour se joindre à une coop. Pour ce faire, les membres acquittent une part sociale (parfois une simple contribution symbolique de 5$). Ils prennent ensuite part aux décisions concernant l’entreprise et bénéficient de ce qu’elle a à offrir.

L’ensemble des membres d’une coop est représenté équitablement et également, nonobstant le profil social ou économique. Tous sont pour ainsi dire propriétaires. Un membre, une voix ou un vote démocratique.

Sous ce modèle, il n’y a pas d’actionnaires. Personne n’est priorisé selon une majorité d’avoirs ni ne peut faire pencher la balance du pouvoir décisionnel.

Tout repose donc sur la communauté. La gestion de l’entreprise se fait selon des valeurs, des principes et des règles démocratiques.

Monkey Business - stock.adobe.com

Grands principes de la coop



1. Adhésion volontaire et ouverte à tous

L’entreprise se doit d’être ouverte à toutes les personnes de la communauté, sans discrimination basée sur le sexe, les origines, l’allégeance politique ou la religion.

2. Pouvoir démocratique exercé par les membres

Les membres de la coop s’impliquent activement à l’établissement des politiques et à la prise de décisions dans l’entreprise. Certains sont élus par les membres afin de les représenter et de porter leur voix.

3. Participation des membres aux aspects économiques

La contribution au capital de la coop et son contrôle sont la responsabilité des membres.

4. Autonomie et indépendance

Les coopératives sont des organisations autonomes, gérées par leurs membres. Dans toute prise de décision, le pouvoir démocratique doit être préservé. Il en va de même pour l’indépendance de la coopérative qui doit être maintenue en tout temps.

5. Éducation, formation et information

La coop doit informer les membres sur la nature et les avantages de la coopération, notamment en fournissant les connaissances et la formation requises pour une prise de décision éclairée dans la gestion de la coop.

6. Coopération entre les coopératives

Le principe d’union de la force s’applique également entre les coopératives. Elles doivent œuvrer de pair au sein de la communauté, qu’elle soit locale, régionale, nationale ou internationale.

7. Engagement dans la communauté

Les coops s’assurent de contribuer au développement durable de la communauté en tout respect des orientations votées par leurs membres.

loreanto - stock.adobe.com

Des retombées qui percolent jusqu’à l’international

L’histoire de la province démontre à quel point le modèle coopératif a permis aux Québécois d’unir leur force, d’assurer une santé économique et de veiller au bien-être de la communauté.

Mais il n’y a pas qu’ici que ce modèle réussit. On compte à ce jour plus de 2,6 millions de coopératives dans le monde. En somme, c’est 10% de la population active mondiale qui travaille pour une coopérative.

Et cela, c’est sans compter les retombées directes dans leur communauté. À elles seules, les 300 plus grandes coopératives dispersées à travers le monde ont un chiffre d’affaires totalisant 2,2 milliards $ US.

Les membres d’une coopérative contribuent à la richesse de l’entreprise tant par leur voix, leur pouvoir communautaire que leur désir de développement durable. Voilà qui donne à réfléchir avant de mettre le point final à votre plan d’affaires!