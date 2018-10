Halloween: l’Ordre des optométristes du Québec met en garde contre les lentilles cosmétiques

MONTRÉAL | À l’approche de l’Halloween, l’Ordre des optométristes du Québec met en garde contre les lentilles cornéennes cosmétiques, qui peuvent mettre en danger les yeux.

Ces lentilles qui modifient l’apparence ou la couleur des yeux peuvent en effet causer des égratignures à la surface de l’œil ou une infection oculaire grave.

L’Ordre rappelle que le port des lentilles cosmétiques n’est pas sans risques, et qu’on devrait consulter son optométriste avant d’en utiliser.

«Qu'elles soient correctrices ou non, les lentilles cornéennes constituent un corps étranger dans l'œil et il y a un risque de développer des infections ou des ulcères de la cornée pouvant mener à la cécité. Ces lentilles se vendant en l'absence d'indications sur le port et l'entretien, les règles d'entretien et d'hygiène ne sont souvent pas respectées», a affirmé l’Ordre par communiqué, lundi.

L’organisme a ajouté que «mal entretenues, ces lentilles deviennent des agents de transmission de bactéries, virus ou même de champignons et un seul contact avec l'œil peut causer une infection ou d'autres complications oculaires».