Je sors, je reste

Coup de cœur

Album

Disparition de Guillaume Beauregard

Photo courtoisie

Celui qui s’est d’abord fait connaître comme le chanteur des Vulgaires Machins a lancé la semaine dernière son deuxième album solo intitulé Disparition. Guillaume Beauregard fait de la musique totalement différente qu’avec son groupe punk rock y allant avec des textes plus personnels et remplis d’émotions. Cet opus empreint de sensibilité et de réflexions sur notre société a été créé avec une démarche invitant à un son plus « live ».

Sorti le 12 octobre

Je sors

Cinéma

Au Poste !

Photo courtoisie

Le cinéaste amateur de cinéma loufoque et absurde, Quentin Dupieux, présente son tout nouveau film aux Québécois. Benoît Poelvoorde et Grégoire Ludig sont les protagonistes de cette histoire policière dans laquelle un commissaire et son suspect se confronteront lors d’une garde à vue.

Sorti le 12 octobre

Théâtre

Le Cid

Photo courtoisie

Le metteur en scène Gabriel Plante s’est attaqué au classique de Corneille, Le Cid, pour le présenter sous un tout autre jour. Dans cette pièce tragi-comique, les rois manipulent leurs cerfs allant jusque dans leur intimité. La pièce sera présentée jusqu’au 19 octobre.

Ce soir à 19h à La Chapelle, 3700 rue Saint-Dominique

Musique

Mathieu Provençal

Photo courtoisie

Le demi-finaliste de La Voix en 2014, Mathieu Provençal, présentera son spectacle solo intitulé Chez nous ce soir aux Montréalais. Sa musique aux sonorités folk inspirées de Bob Dylan, Neil Young et Bryan Adams sera livrée en toute simplicité pour une soirée douce et agréable.

Ce soir à 17h au Cabaret Lion d’Or, 1676 rue Ontario Est

Théâtre

Aujourd’hui, Dominic Champagne passe à l’histoire!

Photo courtoisie

Pour la saison 2018-2019, le Théâtre d’Aujourd’hui a préparé une série d’événements dans lesquels un artiste invité doit répondre à la question « Qu’est-ce que tu ne peux faire qu’une seule fois, devant le public? ». Le tout est relié à l’histoire du Québec. Ce soir c’est l’auteur et metteur en scène Dominic Champagne qui part le bal.

Ce soir à 20h au Théâtre d’Aujourd’hui, 3900 rue Saint-Denis

Variétés

Slanty Eyed Mama

Photo courtoisie

La virtuose Lyris Hung et la comédienne Kate Rigg présentent pour la première fois à Montréal leur spectacle qui mélange violon électrique, sketchs politiques et slam punk-rock. Les deux filles parlent de la vie d’Asiatiques vivant en Amérique du Nord. Il est à noter que la soirée se déroulera entièrement en anglais.

Ce soir à 20h à la Sala Rossa, 4848 boulevard Saint-Laurent

Je reste

Balado

Ça s’explique

Photo courtoisie

Le journaliste et animateur Alexis De Lancer propose une toute nouvelle balado à écouter sur le web. Chaque jour un nouvel épisode est disponible traitant chaque fois d’un sujet d’actualité. En 10 minutes, De Lancer et un invité journaliste, chroniqueur ou expert expliqueront et approfondiront le thème du jour.

Disponible sur ici.radio-canada.ca/premiere depuis le 5 octobre

Album

A Million Lives de Bears Of Legend

Photo courtoisie

Le groupe québécois Bears of Legend revient enfin avec du nouveau matériel trois ans après leur dernier album. A Million Lives arbore des accents plus planants et spirituels mélangés avec le pop-folk qu’on connaît déjà à la formation.

Sorti le 5 octobre

Jeu de société

Jeu de bataille – Chop Chop Ninja Junior

Photo courtoisie

Gladius propose une nouvelle série de jeux créés au Québec et inspirés par une série télévisée produite elle aussi dans la Belle province. Le Jeu de bataille est similaire au classique jeu de cartes Bataille. Pour gagner, il faut amasser toutes les cartes.

Sorti en septembre