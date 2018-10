La CAQ confirmée gagnante dans Ungava

Le recomptage judiciaire dans Ungava a permis de confirmer la victoire du candidat caquiste Denis Lamothe, lundi.



La Coalition avenir Québec a confirmé au Journal de Québec que M. Lamothe pourra être assermenté en même temps que ses collègues, soit mardi.



Après recomptage, M. Lamothe a finalement remporté la circonscription avec 46 voix d’avance sur son plus proche poursuivant, le péquiste Jonathan Mattson.



Le soir de l’élection, M. Lamothe avait été déclaré vainqueur par 44 votes.



La Cour du Québec avait autorisé un recomptage dans cette circonscription du Nord-du-Québec à la suite d’une demande du Parti québécois.



La semaine dernière, un recomptage avait permis au Parti québécois d’aller chercher un siège de plus dans la circonscription de Gaspé, même si le candidat libéral avait été déclaré gagnant le soir du scrutin.



-D’après les informations de Marc-André Gagnon et de François Cormier