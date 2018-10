Les industries créatives québécoises s’imposent de plus en plus à l’étranger. Et c’est souvent le fait de PME méconnues qui ont su développer un savoir-faire de pointe convoité tant à New York qu’à Shanghai.

Dans les bureaux montréalais de l’agence de marketing Cinco, des idéateurs travaillent à une campagne promotionnelle destinée à une multinationale japonaise. Une autre équipe s’affaire à imaginer une commandite expérientielle pour la Chine.

La force de Cinco : utiliser des technologies comme l’intelligence artificielle, la réalité virtuelle, les objets connectés et les bots pour permettre à de grandes entreprises de séduire des consommateurs qui sont de plus en plus difficiles à impressionner.

« Par exemple, (le géant japonais de la pub) Dentsu va nous dire : “Tel client a tel projet en vue des Jeux olympiques de Pékin, en 2022”. On amène ça dans le CincoLab, à Montréal, on regarde nos bases technologiques, on prépare des idées et on les envoie au Japon. Si notre proposition est acceptée, on réalise ensuite une bonne partie du projet ici », explique Nicolas Marullo, qui a fondé Cinco en 2002.

L’entreprise accélère en Asie depuis la conclusion, plus tôt cette année, de partenariats avec Dentsu et la plus grande société d’État chinoise spécialisée dans les événements culturels et sportifs, BeiAo Grand Event.

Cinco signera bientôt un accord semblable à Dubaï. Le Mexique et la Corée pourraient suivre.

« Mon but, c’est d’être dans dix pays dans les cinq prochaines années », dit M. Marullo.

Faire rayonner le secteur

Fasciné par cette créativité numérique québécoise qui carbure à l’exportation, Sébastien Nasra a fondé l’an dernier l’événement Hub Montréal. Son objectif ? Faire rayonner ce secteur disparate qui comprend, selon les définitions, autant les expériences immersives que les films interactifs et les événements à grand déploiement.

« Le Québec possède des expertises très recherchées partout à travers le monde et il est temps de faire connaître ça ici, de mettre ça en valeur », souligne M. Nasra.

Mais il y a plus. Pour Hub Montréal 2018, qui aura lieu du 12 au 14 novembre, le promoteur a invité une cinquantaine d’acheteurs provenant de 14 pays afin de les mettre en contact avec des start-up d’ici.

Sébastien Nasra souhaite aussi sensibiliser les décideurs québécois au grand potentiel de développement économique que recèle la créativité numérique.

« Il nous faut d’autres projets marquants, comme celui de l’illumination du pont Jacques-Cartier (réalisée par Moment Factory et d’autres entreprises québécoises). Il n’y a pas de meilleure carte de visite pour vendre l’écosystème de Montréal à l’international que Montréal même », estime-t-il.

« Montréal est sur le point de devenir un des grands pôles internationaux en création de contenus. Si on joue bien nos cartes, on peut passer à la prochaine étape », insiste Alexandre Amancio, PDG de Reflector Entertainment.

Défis à surmonter

Les PME des industries créatives sont toutefois confrontées, comme bien des entreprises d’autres secteurs, aux écueils du démarchage à l’étranger.

« On le voit parfois quand des entrepreneurs participent à des missions commerciales. Ils rencontrent des partenaires potentiels, ils disent : “Ça va super bien, on a un bon contact, on va faire ci, on va faire ça”, mais au bout de quelques mois, ça déraille parce que plein de barrières, auxquelles ils n’avaient pas pensé, apparaissent », relate Sylvain Gauthier, qui a travaillé pendant trois ans en Chine pour la compagnie de spectacles du créateur belge Franco Dragone.

M. Gauthier travaille actuellement avec le gouvernement du Québec pour mettre en place un organisme qui aurait pour mission d’accompagner sur la scène internationale les entreprises exportatrices du secteur du divertissement.

L’industrie créative en quelques

Emplois directs

91 000

Retombées économiques

8,6 milliards $

Les industries créatives regroupent:

Le marketing expérientiel

Le multimédia

Le jeu vidéo

La musique, du divertissement et du spectacle — les effets spéciaux et visuels

La production audiovisuelle

La réalité virtuelle et augmentée

Grande conférence de l’industrie

Hub Montréal 2018 (12 au 14 novembre)

Regroupera le meilleur de la créativité au Québec en mettant en vitrines une quarantaine de projets actuels et en devenir des plus visionnaires. Des projets d’entreprises d’ici, qui attisent la curiosité ailleurs, aux quatre coins de la planète.

Un aquarium virtuel en Islande

Photo courtoisie

Créer un faux aquarium d’un réalisme stupéfiant dans un pays entouré d’eau? C’est le défi qu’a relevé Réalisations-Montréal pour le musée Perlan de Reykjavik. La firme a tourné une vidéo sous-marine en haute définition qui est projetée sur un immense écran incurvé. Afin d’unifier les images provenant de six projecteurs, on a mis au point une technologie d’étalonnage automatique qui sera brevetée.

Des sphères lumineuses en Chine

Photo Lucion Média

Lucion Média a déployé son installation moonGARDEN dans plusieurs villes des Amériques et d’Europe depuis 2012. En avril, l’œuvre a pris une nouvelle dimension lorsqu’elle a été intégrée dans le vaste projet Halo Park, à Pékin, qui comprend une vingtaine d’installations acousto-optiques.

Des équipements de scène à la fine pointe

Photo Raphael Olivier

La compagnie de spectacles de Franco Dragone a son siège en Belgique, mais les activités techniques du groupe se déroulent en bonne partie à Montréal. Ce sont donc des artisans québécois qui ont conçu les équipements hyperspécialisés de deux spectacles présentés en Chine. Ils travaillent actuellement sur cinq autres spectacles destinés à l’Empire du Milieu.

Un thriller, plusieurs plateformes

Photo courtoisie

Ancien d’Ubisoft, Alexandre Amancio voulait exprimer sa créativité au-delà des jeux vidéo. Avec l’aide de Lune Rouge de Guy Laliberté, il a fondé Reflector Entertainment. Son premier projet est Unknown 9, un thriller de conspiration qui vient d’être lancé à New York. L’univers d’Unknown 9 sera successivement décliné sous forme de bande dessinée, de trilogie romanesque, de film, de série télé et de jeu vidéo.