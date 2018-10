«Le bonheur de jouer» de Monique Miller

À l’aube de ses 85 ans, l’actrice québécoise Monique Miller a décidé de raconter sa longue et fructueuse carrière, entre autres rendue possible grâce à des cours d’art dramatique et de phonétique suivis alors qu’elle n’était qu’une enfant.

La grande dame de théâtre a lancé, lundi soir, au Salon urbain de la Place des Arts, sa biographie intitulée «Le bonheur de jouer», ce qu’elle fait depuis maintenant presque 70 ans sur scène, mais aussi à l’écran.

Sous la plume de Pierre Audet, elle se rappelle comment elle rêvait de se transformer en héroïne alors que l’univers du théâtre québécois commençait à véritablement se développer.

Ancienne compagne de François Gascon et Claude Léveillée, Monique Miller a été promue grande officière de l’Ordre national du Québec en 2011, soit 10 ans après avoir reçu le titre d’officier de l’Ordre du Canada.

«Le bonheur de jouer» est déjà offert dans les librairies.