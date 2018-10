Le directeur général de Promotion Saguenay quitte ses fonctions

SAGUENAY – Le directeur général de Promotion Saguenay, Denis Lemieux, a remis sa démission lundi matin.

Selon le cabinet de la mairesse de Saguenay, M. Lemieux a démissionné pour des raisons de santé.

La mairesse et présidente de Promotion Saguenay, Josée Néron, a indiqué dans un communiqué que cette décision permettait de «protéger M. Lemieux en lui permettant d’avoir le temps de prendre soin de lui et de protéger l’organisme en lui assurant une relève».

Depuis quelques semaines, des employés avaient exprimé leur désaccord avec la méthode de gestion de M. Lemieux. Des travailleurs avaient même parlé du climat tendu qui régnait au sein de l’organisme.

«C’est une organisation qui est en train d’être restructurée. C’est sûr que ça peut amener un climat qui n’est pas toujours évident. Moi, je pense que M. Lemieux a amené du bon et que son passage va avoir permis de faire évoluer Promotion Saguenay», a commenté Mme Néron.

Certains élus estiment qu’une prise de conscience est nécessaire à la suite de ce départ.

«Ça fait presqu’un an que ça dure à Promotion Saguenay. On ne peut pas dire que ces situations-là améliorent le développement économique», a souligné le conseiller municipal Michel Potvin.

«Le prochain directeur devrait avoir un contrat de six mois et, après, on réévaluera, croit pour sa part le conseiller municipal Martin Harvey. Je pense aussi qu’au niveau des ressources humaines, on doit aller chercher quelqu’un de l’extérieur immédiatement afin de réorganiser Promotion Saguenay».

Le 5 octobre dernier, Denis Lemieux avait pourtant déclaré à TVA Nouvelles que tout allait bien «au sein d'une équipe extraordinaire».

Denis Lemieux a déjà été député fédéral de Chicoutimi–Le Fjord, mais a remis sa démission à mi-mandat pour des raisons familiales.

M. Lemieux avait été nommé en juillet dernier à la tête de Promotion Saguenay.

Son successeur pourrait être nommé ce jeudi.