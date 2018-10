Le resto italien Fiorellino et ses délicieuses pizzas débarquent sur le Plateau

Après le Laurier BBQ et le Laurea, le local du 381 avenue Laurier Ouest accueille un tout nouveau projet gourmand... Le restaurant italien Fiorellino!

Patricia Brochu

Patricia Brochu

Le 381 Laurier Ouest devient maintenant le paradis des antipasti, des charcuteries, des pâtes et des délicieuses pizzas cuites au four.

Patricia Brochu

Le restaurant italien, dont la première sucursale est située sur la rue de la Gauchetière Ouest, inaugure sa deuxième succursale sur le Plateau dans un magnifique local de deux étages.

Patricia Brochu

Pour ce qui est du décor, le local s’est refait une petite beauté. Les clients pourront profiter d’un endroit lumineux et très invitant. Le designer Jean-Guy Chabauty a joué à merveille avec le style des maisons canadiennes avec les accents de bois sur les murs et dans le mobilier tout en conservant la signature italienne avec des tuiles de Naples ou de Florence ainsi que les magnifiques lustres.

Patricia Brochu

Patricia Brochu

Le rez-de-chaussée peut accueillir 98 personnes assises tandis qu’à l’étage, 80 personnes peuvent s’assoir pour un évènement privé.

Patricia Brochu

Patricia Brochu

Patricia Brochu

Vous pouvez tester la nouvelle adresse du Fiorellino dès aujourd’hui. Le restaurant est ouvert chaque jour de 11h à 23h.

Fiorellino

381 Laurier Ouest



Pour savoir où bien manger et boire à Montréal et les environs, suivez Silo 57 sur Facebook, Instagram et YouTube!