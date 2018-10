Marko Dano prend le chemin du Colorado

L’Avalanche du Colorado a réclamé au ballottage lundi l’attaquant des Jets de Winnipeg Marko Dano.

L’ancien choix de premier tour (27e au total) des Blue Jackets de Columbus en 2013 n’a disputé aucun match cette saison et ne faisait plus partie des plans de la formation du Manitoba. En 130 matchs dans la Ligue nationale de hockey (LNH), il a amassé 19 filets et 26 mentions d’aide pour 45 points.

Par ailleurs, le défenseur québécois Alex Biega, rendu disponible par les Canucks de Vancouver, dimanche, n’a pas trouvé preneur. Il rejoindra les Comets d’Utica dans la Ligue américaine de hockey. Biega a été laissé de côté pour l’ensemble des parties des Canucks jusqu’ici. Il a récolté 20 points, dont deux buts, en 138 matchs du circuit Bettman à vie.

Enfin, le nom de l’attaquant Stephen Gionta a été placé au ballottage par les Islanders de New York. Le vétéran de 35 ans a disputé un seul des quatre matchs de la formation new-yorkaise cette saison, étant blanchi et terminant l’affrontement avec un différentiel de -1.

S’il n’est pas réclamé par une autre équipe de la LNH, il devra se rapporter aux Sound Tigers de Bridgeport. Le petit frère de l’ancien capitaine du Canadien de Montréal Brian Gionta a totalisé 16 buts et 40 aides pour 56 points en 297 parties dans la LNH.