Québec fait remonter à la surface les souvenirs d’enfance de deux de nos cinéastes les plus importants. Après son Gaz Bar Blues, et les comédies 1981 et 1987 de Ricardo Trogi, Louis Bélanger a de nouveau fouillé dans son passé d’adolescent à Québec pour trouver l’inspiration de son prochain film, Vivre à cent à l’heure.

« Il faut croire qu’on a le tour de se raconter des histoires avec nos vies. Malgré que le ton de nos films est différent, comme moi, il altère ses souvenirs d’enfance pour en faire du cinéma », observe le cinéaste quand on lui mentionne le parallèle avec Trogi.

Photo Agence QMI, Simon Clark

Bélanger est présentement à Québec avec toute son équipe pour mettre en boîte des scènes dans les lieux qu’il fréquentait dans les années 1970 et 1980.

Si Trogi avait fait revivre la Grande Allée des années 1980, ce sont Charlesbourg, la 3e avenue, le Hilton et le Palais Montcalm qui ont servi de plateaux de tournage, ces derniers jours.

Photo Agence QMI, Simon Clark

Sortie au cinéma

En revisitant son adolescence dans Vivre à cent à l’heure, Louis Bélanger lève le voile sur le gamin turbulent qu’il était et sur les erreurs de jeunesse qui ont parsemé son parcours.

La scène filmée dans le secteur du Palais Montcalm à la brunante, hier, relatait une sortie au cinéma du jeune Bélanger. Une affiche de L’eau chaude l’eau frette, un film d’André Forcier de 1976, avait été apposée près de l’entrée.

« On tourne le Palais Montcalm, puis la caméra va “panner” et j’accroche la porte Saint-Jean. C’est mon souvenir quand on venait fumer des “bats” et boire de la bière. »

Ressemblance troublante

Trois jeunes comédiens jouent le personnage de Bélanger, rebaptisé Louis Jacques dans le film, à différentes étapes de son adolescence. La ressemblance entre le cinéaste et Rémi Goulet (L’heure bleue, Junior majeur), qui campe le Bélanger de 18 ans et plus, est frappante.

« On nous le dit chaque jour », lance Goulet.

« Une de mes anciennes blondes m’avait dit qu’il y a un jeune acteur qui me ressemblait en estie quand je sortais avec elle. Quand j’ai vu arriver Rémi, j’ai trouvé ça troublant », raconte le cinéaste, qui juxtapose les faits réels et inventés dans son film.

Rémi Goulet affirme qu’il a découvert qu’il y avait beaucoup plus de vrai qu’il le croyait dans le récit. Il a même laissé entendre que ce ne sont pas les pires bêtises racontées par Bélanger qui se classent dans le volet fictif.

« Vous allez voir. J’ai été surpris », dit-il en souriant.

► Le tournage a débuté à Montréal. D’autres scènes pourraient être tournées à Québec cet hiver.

► Le film devrait sortir à l’automne 2019. Alexis Martin et Antoine L’Écuyer font aussi partie de la distribution.

La part du lion à la télé

Le tournage du film de Louis Bélanger constitue l’exception qui confirme la règle à Québec, où la tendance actuelle est à la production télé. Sur les 330 jours de tournage recensés jusqu’à maintenant en 2018, 204 ont été consacrés à des projets pour la télévision.

Selon un relevé de la Ville de Québec, ce sont les émissions estivales Québec sur demande (ICI Québec) et Enfin l’été (MAtv) qui ont fait tourner les caméras le plus souvent avec respectivement 50 et 42 jours de tournage.

Les tournages des capsules de la série humoristique Lol :-) (32 jours) et de la comédie dramatique File d’attente (26 jours), avec Réal Bossé, Sylvie Moreau et Béatrice Picard, ont aussi fait monter les statistiques.

C’est plus maigre du côté des longs métrages. Le sang du pélican, un docu-fiction consacré à Marie de l’Incarnation, et Nicolas Noël sont les seuls films qui avaient été tournés à Québec en 2018, avant la venue de l’équipe de Louis Bélanger.

Les données de la Ville de Québec ne comprennent pas les jours de tournage du nouveau film de Louise Archambault, Il pleuvait des oiseaux, qui se sont déroulés au cœur de la réserve faunique des Laurentides.

Année standard en vue

Avec ses 330 jours de tournage, la région de Québec se dirige vers une année 2018 « standard », estime la responsable des dossiers culturels à la Ville de Québec, Alicia Despins.

« On espère toujours plus », dit-elle en rappelant que la Table de concertation de l’industrie du cinéma et de la télévision de la Capitale-Nationale souhaite faire passer à 10 % la part des productions audiovisuelles québécoises tournées à Québec.

Actuellement, Québec héberge 6,8 % des projets tournés dans la province.

Pour y arriver, il faudra miser davantage sur le développement des jeunes créateurs d’ici que sur la venue de productions étrangères, estime Mme Despins, qui cible des mesures d’aide comme Première ovation pour y parvenir.

« Si on forme des jeunes cinéastes et scénaristes qui étudient, travaillent et vivent à Québec, ça nous donne un coup de main pour avoir des productions d’ici. »