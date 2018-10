Passage au numérique: les PME du Québec ont une longueur d’avance, selon la BDC

Les entreprises du Québec ont le plus haut niveau de maturité numérique au Canada, souligne un sondage de la Banque de développement du Canada (BDC), dont la mission est de soutenir l’entrepreneuriat avec une emphase sur les PME.

Selon l’étude menée auprès de 2000 entrepreneurs canadiens en mars et avril derniers, «seulement 19% ont résolument adopté les technologies et la culture numériques, tandis que 57% d’entre eux ont un faible niveau de maturité numérique».

Le Québec sort toutefois du lot – même s’il y a encore du travail à faire –, avec une proportion nettement plus forte (26%) d’entreprises ayant un niveau élevé de maturité numérique. Ailleurs au pays, la proportion d’entreprises avancées en termes de maturité numérique varie de 15% à 19% (Colombie-Britannique et Nord 15%, Prairies 17%, Ontario 19% et Canada atlantique 15%).

En outre, selon l’étude, «les entreprises ayant atteint un niveau supérieur de maturité numérique sont plus susceptibles que leurs pairs d’avoir enregistré une forte croissance de leurs ventes (62%) et de leurs bénéfices (52%) et sont trois fois plus susceptibles d’avoir innové». «Les entreprises qui ont un faible niveau de maturité numérique ont souvent du mal à augmenter leurs ventes, qu’elles voient fréquemment décliner.»

Cette étude de BDC est dévoilée ce lundi à l’occasion du début de la Semaine de la PME BDC, dont le thème cette année est «Passez au numérique: transformez votre entreprise».

Afin d’aider les PME à passer au numérique, BDC a également annoncé qu’elle met à leur disposition une enveloppe de 250 millions $.

L’accès à ce nouveau financement permettra aux entrepreneurs intéressés de faire l’achat de nouveaux logiciels pour améliorer leurs processus et augmenter leur performance, précise BDC, soulignant que «le financement pour l’acquisition et l’intégration de logiciels est souvent difficile à obtenir».

En plus de ces 250 millions $, BDC lance un outil d’évaluation de la maturité numérique permettant «aux entreprises de mesurer leur performance numérique, de se comparer à d’autres entreprises et d’obtenir des conseils précieux sur la manière de lancer le changement».