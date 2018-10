Pierre Karl Péladeau écarte un retour en politique

Le président et chef de la direction de Québecor, Pierre Karl Péladeau, a écarté un retour en politique ce matin au micro de QUB Radio.

Deux semaines après l'élection d'un gouvernement majoritaire de la Coalition avenir Québec, M. Péladeau a affirmé qu'il était «clair» qu'il ne se lancerait pas en politique à nouveau. «Là, je suis PDG de Québecor», a-t-il indiqué.

L'animateur Benoit Dutrizac a aussi questionné l'homme d'affaires sur l'avenir du Parti québécois (PQ). Le PQ a subi une défaite historique lors du scrutin du 1er octobre dernier, ne faisant élire que 10 députés.

«Est-ce que c'est un parti qui doit se [réinventer]? C'est certain. Il n'y a pas une organisation, politique ou d'affaires, qui ne doit pas être dynamique, qui ne doit pas être en mouvement. Elle doit l'être, mais j'ai entièrement confiance en l'avenir du Parti québécois», a tenu à dire Pierre Karl Péladeau.

Le soir même de l'élection, le chef du Parti québécois, Jean-François Lisée a fait savoir qu'il quittait sa fonction de chef.

Pierre Karl Péladeau s'était lancé en politique en 2014. Il s'est fait élire comme député de la circonscription de Saint-Jérôme sous la bannière du PQ. Avec la démission de Pauline Marois comme chef de parti, M. Péladeau s'était lancé dans la course à la direction du PQ. Il est devenu officiellement chef du parti le 15 mai 2015. Il a ensuite mis un terme à son aventure politique le 2 mai 2016, à la surprise générale, pour des raisons familiales.

Depuis, les rumeurs sont nombreuses quant à un éventuel retour en politique. M. Péladeau a déjà mentionné que cette option n’était pas exclue. Ses propos tenus ce matin laissent sous-entendre par contre que son retour dans l’arène ne se fera pas de sitôt.

QUB Radio

M. Péladeau a également pris soin d'expliquer à Benoit Dutrizac ce qui avait motivé Québecor à se lancer dans l'aventure de la radio.

«La radio nous a toujours intéressé, a rappelé l'homme d'affaire. On avait déposé à un certain moment une demande de rachat de CKAC. Le CRTC a refusé.»

Maintenant tout est déréglementé et il y a toujours deux côtés à une médaille. Et le côté moins favorable est que là il y a une invasion des Américains, on le sait, tout le monde s’en plaint, Netflix, Google, les fameux GAFA qui viennent ramasser une partie significative de la tarte.»

Le président et chef de la direction de Québecor a rappelé l'intérêt de son entreprise de bonfier son offre médiatique.

«C’est important d’avoir un medium supplémentaire, élargir enrichir encore davantage l’offre radiophonique et c’est ce que nous faisons», a ajouté M. Péladeau.