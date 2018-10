Publicité retirée au McDonald’s: un rappel à l’ordre, mais pas d’amende

Le restaurant McDonald’s, qui a posé une publicité sur un trottoir sans autorisation au cours de la dernière fin de semaine, ne sera pas mis à l'amende puisque l'infraction n'a pas été constatée par un inspecteur municipal.

Le «24 Heures» rapportait dimanche que la chaîne de restauration rapide avait retiré une publicité de sa promotion Monopoly posée sans autorisation sur le trottoir devant son établissement situé au coin du boulevard Saint-Laurent et de la rue de Castelnau, dans l’arrondissement Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension.

L’arrondissement a indiqué lundi qu’il allait émettre un avertissement au restaurant pour s’assurer que cela ne se reproduise pas et lui rappeler les règles à suivre en matière d’affichage sur le domaine public, dont font partie les trottoirs.

«Pour émettre un constat d’infraction avec une amende, l’infraction doit être constatée par un inspecteur de l’arrondissement. Compte tenu que la publicité a été retirée avant même l’intervention d’un inspecteur, nous ne pourrons émettre un constat d’infraction», a expliqué la relationniste pour l’arrondissement Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, Audrey Villeneuve.

Il est d’ailleurs interdit d’afficher ce type de publicité sur le trottoir dans l’arrondissement, a confirmé cette dernière. Le règlement sur la propreté et le civisme ne permet pas ce genre d’autorisation.

Pour ce type d’infraction, une première amende s’élèverait de 100 $ à 2000 $.

L’arrondissement a précisé que le respect de l’utilisation du domaine public par les établissements commerciaux «fait l'objet d'interventions en continu sans être portés en justice, si correction il y a de la non-conformité et non-récidive».

Au moment d’écrire ces lignes, il n’avait pas été possible d’obtenir une réaction de McDonald’s du Canada. L’entreprise avait indiqué dimanche avoir retiré l’installation, qui «avait été mise en place dans le cadre de la promotion Monopoly et avait pour objectif d’apporter plaisir et divertissement aux invités du restaurant».