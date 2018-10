Quand Sidney Crosby joue pour le Kenya

Quand une équipe de hockey du Kenya a été invitée par Tim Hortons à venir disputer un match au Canada, ses joueurs s’attendaient à vivre une expérience inoubliable. Jouer avec Sidney Crosby et Nathan MacKinnon a toutefois surpassé leurs rêves les plus fous.

C’est ce qui s’est produit lorsque les Ice Lions du Kenya, la seule formation de hockey du pays, ont affronté un club composé de pompiers. Ne comptant que 12 joueurs, les visiteurs ont reçu l’appui de Crosby et de MacKinnon pour disputer leur premier match.

«C'était un rêve non seulement de jouer au Canada, mais aussi d'évoluer avec l'équipement complet pour la première fois, aux côtés de deux des plus grands joueurs de hockey», a dit Benard Azegere, capitaine des Ice Lions.

«C’était amusant de voir les réactions, à quel point ils étaient pompés, a pour sa part expliqué Crosby au quotidien Toronto Sun. Nous avons eu du plaisir aussi. Tout le monde aime le sport et tout le monde a des histoires différentes pour expliquer son amour du sport.»

Grâce au Canada

Le hockey n’a jamais été le sport de prédilection au Kenya. C’est pourquoi, lorsque les gens sautaient sur la glace du Panari Sky Center Hotel, dans la capitale Nairobi, c’était principalement pour donner quelques coups de patin.

Puis, un jour, des membres de l’ambassade canadienne se sont présentés aux installations avec des bâtons de hockey. Il n’en fallait pas plus pour que certains Kényans se trouvent une nouvelle passion.

«La première fois que j’ai joué au hockey, c’était en 2013, s’est remémoré Axegere. C’était la première fois que je tenais un bâton. Je n’étais pas bon. J’avais l’impression de marcher sur un plancher plein de savon. Mais je n’ai jamais abandonné.»

Et parole de MacKinnon, les efforts ont porté leurs fruits. L’attaquant de l’Avalanche du Colorado a été agréablement surpris de leur performance. «Tous ceux à qui j’ai parlé de cet événement avant sa tenue me disaient: "vraiment? Le Kenya? En Afrique?", a révélé MacKinnon. Je ne savais pas à quoi m’attendre. J’ai été vraiment surpris. Ces gars étaient très bons. Ils n’ont jamais été dirigés, mais ils sont capables de patiner et de faire circuler la rondelle. Ils connaissent le sport.»

Plein de cadeaux

Les Ice Lions vont se souvenir longtemps de ce périple. Outre ce voyage payé, avec une visite du Temple de la renommée au passage, les joueurs ont eu droit à l’aide de la compagnie CCM pour s’équiper. Auparavant, les joueurs, qui s’entraînent sur la seule patinoire de la région, patinaient sans une seule pièce d’équipement dans certains cas.

«Quand on a commencé à jouer au Kenya, on n'avait même pas tout l'équipement nécessaire. Maintenant, on peut non seulement dire qu'on a tout l'équipement qu'il nous faut, mais aussi qu'on a joué un vrai match avec des coéquipiers étoiles.»

Tim Hortons a également fait un don de 30 000 $ pour la ligue de développement du pays afin d'inciter les prochaines générations à adopter le hockey.