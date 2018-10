«Révolution»: la passion du mouvement

Que ce soit par leur technique, leur énergie ou l’histoire qu’ils racontent, les danseurs de Révolution arrivent à faire vivre toutes sortes d’émotions aux spectateurs durant leurs performances.

FLIP, 16 à 18 ans, Lévis

CAPTURE D'ÉCRAN TVA

Depuis près de 10 ans, les filles du groupe FLIP dansent ensemble sous la direction de Marie-Odile Haince-LeBel et Caroline Lemieux, les deux chorégraphes du Studio District Mao.

«Les filles se sont promenées un peu partout pour donner des prestations à la télévision, autant aux États-Unis qu’en Europe, a indiqué Caroline Lemieux. Participer à une émission québécoise, ça les enchantait beaucoup.»

Leur numéro étonnant de dextérité et de créativité a fortement fait réagir les maîtres. «Elles sont comme un groupe d’athlètes olympiques. Elles ont tellement travaillé ensemble qu’elles sont en totale symbiose.»

Dans un style mélangeant différentes techniques de danse urbaine à d’autres danses, FLIP a remporté le titre de champion du monde en 2013 et une médaille de bronze en 2017. «On se promène beaucoup à l’international, et ça nous intéressait de danser devant nos familles et nos proches, a ajouté la chorégraphe. C’est une grande fierté de pouvoir montrer ce qu’on fait chez nous.»

The Fellaz, 18 à 24 ans, Laval

CAPTURE D'ÉCRAN TVA

En plus de son numéro exceptionnel, la troupe The Fellaz a aussi montré la force de la détermination et de l’engagement. Un des danseurs, Jad Kamareddine, s’est blessé en montant sur la scène, mais il a réalisé le numéro sans faiblir.

«J’étais trop excité et j’ai complètement oublié qu’il y avait une marche, a-t-expliqué. J’ai eu mal, mais c’était trop tard pour quitter la scène. Ensuite, avec l’adrénaline, je ne pensais plus à ma cheville. J’ai dansé comme si rien n’était, mais à la fin de la performance, j’avais très mal et mon pied a commencé à enfler.» En raison d’une petite foulure, il a passé la semaine suivant l’enregistrement à la maison, sans pouvoir danser.

Le groupe avait un message précis à lancer en venant à Révolution. «On veut montrer que, même si la danse est encore vue comme un truc de filles, on peut être sept gars qui dansent comme des hommes, avec de la puissance et de l’énergie.»

Ils espèrent ainsi servir de modèle à des jeunes garçons qui ont envie de danser. «On veut également montrer que la danse, ce n’est pas juste exécuter des mouvements, c’est aussi ressentir des émotions et s’amuser. D’ailleurs, la première règle du hip-hop, c’est s’amuser.»

Willow (William et Laura), 20 ans, Québec

CAPTURE D'ÉCRAN TVA

Amis depuis plus de cinq ans, William et Laura sont vite devenus un duo, car leur complémentarité est évidente. «On a toujours eu de bons commentaires quand on danse ensemble, a avancé la jeune femme. On a une très bonne chimie. Mais on est allés à l’audition de ¨Révolution¨ sans savoir réellement ce que c’était, ni l’impact que ça pourrait avoir. C’était surtout parce que ma mère nous a poussés à y aller.»

Pendant le processus créatif de leur numéro, ils ont ajouté une portion durant laquelle William porte un foulard rouge sur les yeux. «On voulait parler de l’amour, a-t-il expliqué. Parfois, on n’a pas besoin de voir l’autre pour savoir qu’il est présent; à l’inverse, parfois on se voit trop et on oublie que l’autre existe, on le prend pour acquis. Dans nos chorégraphies, chaque mouvement a une signification et son importance.»

Les deux artistes souhaitent maintenant devenir danseurs professionnels. «J’ai tout le temps douté de ma capacité, mais cette expérience m’a donné confiance. On est à une étape charnière dans notre vie. L’émission nous expose au milieu professionnel et nous fait cheminer autant en tant que personne qu’en tant que danseur.»

Les danseurs retenus cette semaine

- FLIP, 16 à 18 ans, Lévis

- Sunny et Tommy, 21 ans, Saint-Lin-Laurentides et Pierrefonds

- Keita et Fay, 16 et 14 ans, Pointe-Claire et Hudson

- Merryn et Roxane, 31 et 34 ans, Montréal et St-Constant

- Mukoma, 22 ans, Montréal

- The Fellaz, 18 à 24 ans, Laval

- Willow (William et Laura), 20 ans, Québec

Les danseurs au ballottage

- Justin, 15 ans, Gatineau

- N-Igma, 15 à 20 ans, Québec

- Asymmetry, 26 à 30 ans, Montréal

- Dario, 27 ans, St-Hubert

- Danielle Rafoul, 19 ans, Montréal

- Léa, 10 ans, Sainte-Catherine