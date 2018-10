Surprotégeons-nous nos enfants?

Avons-nous une attitude surprotectrice à l’égard de nos enfants? Il semble qu’une majorité de parents aimeraient que leurs enfants jouent plus à l’extérieur, mais en même temps, ils sont trop préoccupés par leur sécurité pour les laisser faire.

Des parents qui perçoivent l’environnement comme étant dangereux tendent à réduire le temps de jeu libre de leurs enfants, «ce qui a des conséquences sur leur développement, notamment sur leur capacité à gérer des défis et prendre des risques», explique Mathieu Point, professeur au département d’éducation de l’Université du Québec à Trois-Rivières.

«C’est très rare qu’on voie des enfants qui, actuellement, peuvent grimper aux arbres, une chose qui se faisait facilement il y a 20 ou 30 ans», poursuit le spécialiste, en entrevue à LCN.

Elles sont pourtant nombreuses, les études qui démontrent que ceux qui ont le plus de permissions présentent également un développement plus sain, de meilleures confiance et estime de soi.

«L’enfant, pour grandir et se développer, a besoin d’une certaine prise de risque», indique M. Point, selon qui nous devrions davantage nous poser des questions sur nos interventions et «laisser l’enfant choisir ses opportunités de jeu».

