Trump dépêche Mike Pompeo en Arabie saoudite pour s’entretenir directement avec le roi Salmane

WASHINGTON | Donald Trump a annoncé lundi dans un tweet s’être entretenu avec le roi Salmane d’Arabie saoudite qui lui a dit «ignorer» le sort du journaliste saoudien disparu, Jamal Khashoggi.

Le président américain a également annoncé qu’il dépêchait son secrétaire d’État Mike Pompeo en Arabie saoudite pour s’entretenir directement avec le roi Salmane.

«Je viens de parler au roi d’Arabie saoudite qui dit tout ignorer de ce qui a pu arriver à notre citoyen saoudien», a dit Donald Trump dans son tweet. «J’envoie immédiatement notre secrétaire d’Etat pour rencontrer le roi», a-t-il ajouté.

L’Arabie saoudite dément catégoriquement toute implication dans la disparition du journaliste, un critique du prince héritier Mohammed ben Salmane, qui collaborait notamment avec le Washington Post et vivait aux États-Unis depuis 2017.

Jamal Khashoggi n’a plus été vu depuis qu’il s’est rendu le 2 octobre au consulat saoudien à Istanbul pour y effectuer une démarche administrative.

Selon des responsables turcs, Jamal Khashoggi y a été assassiné par des agents saoudiens.

Le président américain, un grand allié de l’Arabie saoudite, a pour la première fois pendant le week-end estimé possible une implication de Ryad dans sa disparition et a menacé le royaume wahhabite d’»un châtiment sévère».

Il s’est également dit pessimiste quant à son sort. «En l’état actuel des choses, il semble que peut-être on ne va plus le revoir, et c’est très triste», a-t-il déclaré.

Le roi Salmane a dit au président Trump lors de leur conversation que les Saoudiens «travaillaient étroitement avec la Turquie pour trouver une réponse», selon le tweet du président américain.

Les autorités turques doivent fouiller lundi le consulat saoudien à Istanbul, deux semaines après la disparition de Jamal Khashoggi.