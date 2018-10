Trump veut voir le prix des médicaments dans les publicités

L’industrie pharmaceutique devra afficher le prix des médicaments dans les spots publicitaires vantant leurs mérites, une proposition phare du gouvernement Trump pour provoquer la baisse des coûts des traitements aux États-Unis.

Actuellement, laboratoires pharmaceutiques et biotechs ne sont tenues de révéler que les effets secondaires d’un médicament dans ces vidéos, mais «pas l’impact que l’achat de ce médicament aurait sur votre porte-monnaie», déplore le ministère de la Santé dans un communiqué publié lundi.

Or «les malades méritent davantage de transparence», ajoute-il.

Tous les spots publicitaires grand public sur un traitement valant plus de 35 dollars par mois ou remboursé par les programmes d’assurance santé publique Medicare (personnes âgées) et Medicaid (personnes les plus démunies) devront en comporter le prix.

Le ministère rappelle que les dix médicaments les plus médiatisés aux États-Unis affichent un prix de base allant de 535 dollars à 11 000 dollars par mois.

«Les gens doivent savoir combien coûte un médicament et combien va leur coûter le traitement avant d’arriver à la caisse en pharmacie ou avant de recevoir la facture chez eux», explique Alex Azar, le ministre de la santé.

Le ministère n’a pas indiqué quand entrera en vigueur cette mesure, qualifiée d’«un pas important pour créer un système de santé qui fonctionne mieux pour les malades», par PhRma, le lobby de l’industrie pharmaceutique.

Le lobby indique que l’industrie pharmaceutique va dans ce sens créer une plateforme sur laquelle les malades et les professionnels de santé trouveraient toutes les informations nécessaires sur le coût d’un médicament et toute aide financière si besoin.

Les prix des médicaments sont un gouffre financier pour de nombreux Américains car il n’existe pas un système public d’assurance santé tel qu’on en trouve en France et au Royaume-Uni, habilitant un organisme à négocier avec les laboratoires pharmaceutiques.

Ces derniers fixent par conséquent librement leurs tarifs en fonction de l’offre et de la demande, ce qui explique la flambée des prix observée lors des deux dernières années.

En 2016, les coûts de santé ont grimpé de 4,3% pour atteindre 3 300 milliards de dollars, soit près de 10 500 dollars par personne. Leur poids constitue près de 18% du PIB, le double de ce qu’il représentait en 1980, selon les chiffres de l’organisme officiel CMS.gov.