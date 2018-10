Une Beauceronne tente de remporter Miss Teen Canada

Après avoir vaincu ses troubles alimentaires, Maya Caron, une adolescente de 16 ans de Saint-Prosper en Beauce et ancienne mannequin, tentera de remporter le concours de beauté Miss Teen Canada Globe Pageant. Une occasion de « combattre ses démons du passé », estime-t-elle.

Pourquoi as-tu décidé de replonger dans le monde de la mode en participant à ce concours ?

« Je ne le fais pas vraiment pour le mannequinat comme la plupart des autres candidates, je le fais vraiment pour acquérir de l’expérience, que ce soit pour mon niveau d’anglais, ma façon de parler en entrevue et surtout, pour gagner de la confiance en moi. Je suivrai d’ailleurs des cours intensifs d’anglais cette année. »

Tu participeras à un concours de beauté pour la première fois. Que penses-tu de l’image de la femme à travers ces types de concours ?

« C’est certain qu’il y a toujours une arrière-pensée que pour aller dans ces concours, il faut soi-disant être parfait pour la société. Mais je trouve qu’il y a une belle différence dans les [30] candidates. Il y a plus de filles avec des formes, des filles plus petites, et c’est un gros pas en avant. J’ai longtemps voulu entrer dans le standard physique féminin, puisque je ne suis pas une grande mince comme on en voit dans les magazines. »

Est-ce le monde de la mode qui t’a amenée à développer des troubles alimentaires ?

« Oui, à l’âge de 12 ans. Lorsque j’étais plus jeune, j’étais dans une agence de mannequinat. Physiquement, je ne suis pas très grande et on me disait souvent que si je voulais avoir des contrats, il fallait que je perde du poids. Ç’a fini par me rentrer dans la tête et j’ai développé des troubles alimentaires. J’ai ensuite tout abandonné pour me concentrer sur ma santé. Je me suis battue jour et nuit, et je continue toujours de me battre. La persévérance est la clé de la guérison. »

Comment comptes-tu aborder ce sujet lors du concours ?

« Nous devons toutes porter une cause. Je souhaite amasser au moins 1200 $ que je donnerai à la maison de thérapie l’Éclaircie de Québec, qui vient en aide à des personnes souffrant de troubles alimentaires. »

Que réponds-tu aux gens qui dénigrent ces types de concours ?

« Qu’il faut s’informer avant tout. Ils nous le disent souvent dans les documents qu’ils nous envoient, qu’ils veulent montrer la vraie beauté de la femme en misant sur la beauté intérieure plutôt qu’extérieure. Les gens qui jugent, ce sont des gens qui n’ont soit pas pris le temps de s’informer, ou qui vont toujours juger. »

Tu souhaites être enseignante au secondaire dans quelques années. Crois-tu que cette expérience sera bénéfique pour ta carrière ?

« Je crois que l’expérience m’aidera à interagir avec les gens, à soutenir les autres et à bien m’exprimer, ce qui est important lorsque nous sommes enseignants. »

►Le Miss Teen Canada Globe Pageant 2019 se tiendra en août prochain à Toronto. Au total, la trentaine de candidates s’affrontera pendant 10 jours à travers différentes épreuves.

MISS TEEN CANADA - Globe 2019

Une trentaine de candidates âgées de 13 à 17 ans provenant d’un peu partout au pays ont été sélectionnées

La gagnante représentera le Canada au Miss Princess of the World Pageant (endroit à déterminer) et au Miss Teen Mundial Pageant (Salvador)

Les 2e, 3e, 4e, et 5e positions iront représenter le Canada au :

1. Miss Teen Americas Pageant (États-Unis)

2. Miss Young of the World Pageant (endroit à déterminer)

3. Miss Teen Tourism Intercontinental Pageant (endroit à déterminer)