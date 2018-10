Une nouvelle salle de spectacle trop belle où découvrir les bands de l’heure ouvre ses portes sur le Plateau

Après plusieurs mois d’attente, les mélomanes ont finalement un nouvel endroit où assister à des shows sur le Plateau puisque le Turbo Haüs vient tout juste d’y ouvrir ses portes.

Courtoisie du Turbo Haüs

Anciennement situé dans le quartier Saint-Henri, au-dessus du bar à vin Loïc, le Turbo Haüs avait finalement fermé ses portes afin de rouvrir au «cœur de l’action».

Voilà que c’est chose faite! La nouvelle (ancienne) salle de spectacle est prête à accueillir les fêtards et ouvrira ses portes officiellement dès le jeudi 18 octobre prochain.

Son décor simple, mais efficace, est tout simplement parfait pour prendre quelques clichés «Instagram» et garnir vos réseaux sociaux.

En plus, les soirs où il n'y a pas de spectacle, vous pourrez jouer à une tonne de jeux vidéos rétro sur grands écrans en sirotant une bière, tranquille. #MeilleurConcept

Turbo Haüs

2040 rue Saint-Denis

