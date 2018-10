«Venom» maintient son emprise sur le box-office nord-américain

Le film à gros budget «Venom» s’est maintenu en tête du box-office nord-américain pour son deuxième weekend d’exploitation, malgré les mauvaises critiques reçues par ce «super-méchant» sorti des comics de Spider Man, selon les chiffres définitifs publiés lundi par la société spécialisée Exhibitor Relations.

La première production par Sony de l’univers Marvel raconte comment un journaliste, interprété par le Britannique Tom Hardy, est possédé par un symbiote --parasite extraterrestre-- et devient un redoutable «super-vilain», sorte d’anti-Spider Man.

Éreinté par les critiques, «Venom» continue malgré tout d’attirer les spectateurs, avec 35,7 millions de dollars récoltés ce weekend aux États-Unis et au Canada (142,1 millions en tout).

«A Star Is Born», avec Bradley Cooper et Lady Gaga, reste sur la deuxième marche du podium, avec 28,4 millions (94,6 en tout depuis sa sortie). Ce remake d’un film de 1937 marque les débuts derrière la caméra de Bradley Cooper («Very bad Trip», «American Sniper»), qui joue aussi le rôle-titre d’un chanteur de country alcoolique dont la carrière est sur le déclin. Il rencontre et tombe amoureux d’une chanteuse interprétée par la popstar Lady Gaga, qui a favorablement surpris critiques et spectateurs dans ce rôle.

«First man - Le premier homme sur la Lune» (à partir de mercredi dans les salles françaises), biopic sur l’astronaute Neil Armstrong avec Ryan Gosling, déçoit un peu pour son premier weekend d’exploitation, en orbite à la troisième place avec 16 millions de dollars.

Les professionnels prédisent malgré tout un bel avenir au film retraçant la conquête de la Lune par la NASA en 1969, réalisé par le jeune Damien Chazelle, qui a reçu un Oscar l’an dernier pour “La La Land”, où figurait déjà Ryan Gosling.

Quatrième, un film de saison en Amérique du Nord,«Chair de poule 2: les fantômes d’Halloween», qui raconte la découverte par deux amis d’une marionnette malfaisante. Pour son premier weekend, il empoche 15,8 millions de dollars.

A la cinquième place, on retrouve le film d’animation «Yéti & Compagnie», une relecture du mythe de l’abominable homme des neiges dans lequel ce sont les yétis qui craignent de croiser cette créature légendaire qu’est l’être humain. Pour sa troisième semaine, le film a généré 9 millions de dollars (57,3 millions au total).

Voici le reste du Top 10:

6 - «Night School», comédie populaire à tendance grivoise: 7,8 millions de dollars (59,6 millions en tout).

7 - «Sale temps à l’hôtel El Royale», thriller noir sur la rencontre funeste de sept inconnus ayant tous quelque chose à cacher (nouveau): 7,1 millions.

8 - «La prophétie de l’horloge», conte fantastique destiné au jeune public: 3,8 millions (62,1 en tout).

9 - «The hate U give»x, film dramatique adapté d’un roman éponyme mettant en lumière la question du racisme anti-Noirs aux États-Unis: 1,7 million (2,4 en tout).

10 - «La Nonne», dernier film en date de l’univers des «Conjuring», hante toujours le box-office pour sa sixième semaine en salles: 1,35 million (115,9 en tout)