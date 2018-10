Voici le trône en «glitter» que toutes les #Queen devraient avoir chez elle

Oui. Ceci est un siège de toilette en glitter.

Urban Outfitters

Cet incroyable trône est l’ultime accessoire à mettre dans sa salle de bain si vous voulez faire sourire vos invités ou simplement vous donner une excuse pour rester sur le bol durant de longues minutes.

Urban Outfitters

Ce siège de toilette est en vente sur le site de Urban Outfitters au coût variable de 69$ à 79$.

Urban Outfitters

Tous les détails ici.

Sondage Achèteriez-vous ce bol en «glitter»? Ben oui! J'aurais l'impression d'être dans la famille Royale! Non. C'est épouvantable. Partagez votre résultat sur Facebook

Pour savoir quoi faire partout et tout le temps à Montréal et les environs, suivez Silo 57 sur Facebook, Instagram et YouTube!