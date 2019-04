8 restos parfaits pour vivre le meilleur «trip de bouffe» à Montréal

Rien de mieux qu’un bon gros burger ou encore une grosse poutine après avoir fumé!

Même si personne n’est vraiment certain de savoir où exactement c’est permis d’en fumer sur le territoire québécois, tout le monde s’entend pour dire que l’effet secondaire du fameux «trip de bouffe» sera toujours bien présent.

Donc, pour vous aider à gérer vos trips de bouffe à venir, voici une liste de 8 restos où sortir après avoir terminé votre p’tit joint!



1. Chez Tousignant

Burgers, hot-dogs, pogos, poutines, etc. Chez Tousignant est l’un des meilleurs comptoirs bouffe de Montréal où aller lorsqu’on a envie de TOUT manger! Ah oui, il ne faudrait pas oublier de commander un bon milkshake pour aider à faire passer tout ça!

6956 rue Drolet

2. La Banquise

Nul besoin de vous dire que La Banquise est la destination par excellence pour ceux et celles qui ont un énorme «craving» de poutine. Pour ceux qui se demande encore pourquoi, c’est très simple : l’endroit est ouvert 24/7, il y a une tonne de choix et les portions sont plus que satisfaisantes!

994 rue Rachel Est

3. Dirty Dogs

Le Dirty Dogs n’a rien de bien fancy et c’est tant mieux, car c’est ça le but! C’est l’endroit parfait où aller vous bourrer la face de roteux de toutes sortes et de poutines toutes plus décadentes les unes que les autres. Vous aurez peut-être des regrets le lendemain matin, mais ça en aura valu la peine, promis.

3685 boulevard Saint-Laurent

4. Orange Julep

Rien de mieux qu’un bon burger en combo avec une poutine bien grasse pour se remplir la panse après avoir fumé un joint. Sans oublier la fabuleuse boisson «signature» à l’orange qui vous en fera (encore plus) de toutes les couleurs. À noter qu'ils offrent des options végétariennes.

7700 boulevard Décarie

5. Miami Deli

Ce qui est vraiment le fun avec le Miami Deli c’est que peu importe à quelle heure vous décidez de fumer votre joint, le resto est ouvert et prêt à vous servir votre assiette déjeuner préférée! Vous pouvez aussi faire appel aux services de livraison entre 15 h et 5 h!

3090 rue Sherbrooke Est

6. Maneki Comptoir Asiat’

Si vous habitez Hochelag’, vous n’avez d’autres choix que d’aller vivre votre trip de bouffe au Maneki. Les assiettes sont copieuses, les prix sont doux et l’ensemble du menu est délicieux. La livraison est super efficace également!

3121 rue Hochelaga

7. Campo

Au lieu de commander du Saint-Hubert, allez plutôt au centre-ville pour manger du bon poulet portugais chez Campo. La poutine au poulet grillé avec du chorizo vous fera rêver! Si vos yeux sont un petit peu trop rouges, vous pouvez le prendre pour emporter ou encore passer une commande.

1108 boulevard Maisonneuve Ouest

8. Hotto Doggu

La seule raison pour laquelle vous iriez au Hotto Doggu pour un trip de bouffe est pour fameux hot-dog au ramen. Ce sera tout.

368 rue Sainte-Catherine Ouest

