Camions de cuisine de rue: la moitié des restaurateurs songent à ne pas renouveler leur permis

MONTRÉAL - Au terme d’un été peu fructueux, la moitié des restaurateurs de cuisine de rue qui possèdent des permis de la Ville de Montréal songent à ne pas les renouveler l’année prochaine.

Le «24 Heures» a contacté les propriétaires des 21 camions auxquels la Ville de Montréal a attribué un permis les autorisant à vendre de la nourriture et des boissons sur le domaine public en 2018.

De ce lot, seulement 10 camions réintégreront à coup sûr le programme de cuisine de rue de la métropole l'an prochain, quatre seront retirés et les propriétaires de six autres camions ont dit être en réflexion. Une seule personne n’a pas répondu à nos demandes d’entrevue.

La Ville de Montréal offre des permis saisonniers pour les «food trucks» au coût de 300 $. Grâce à ces permis, les camions de rue peuvent se promener, en rotation, sur l'ensemble des sites identifiés par la Ville. En 2018, pour la quatrième saison du programme de cuisine de rue, seulement trois arrondissements offraient des sites accueillant cette activité.

La mauvaise gestion de l’industrie, le manque de rentabilité et le fait que Montréal mette trop de bâtons dans les roues des restaurateurs de rue sont les arguments les plus évoqués pour quitter le programme public.

«J’ai trois permis pour mes trois food trucks, c’est trop de bureaucratie de mon côté pour le peu de rentabilité que ça me donne. C’est principalement pour ça que je vais enlever les permis pour deux de mes camions. Je ne suis pas un McDo. Je suis une petite entreprise», critique Laurence Berkani, propriétaire du Phoenix 1, Le King Bao et le Queen B.

Même son de cloche pour le propriétaire du camion de rue Chez Tomio.

«Sérieusement, moi, je veux tout arrêter et j’essaie même de vendre mon camion. Honnêtement, ce n’est pas rentable. Tu travailles, mais c’est difficile à gérer tout ça, on veut quitter l’industrie en plus de ne pas renouveler le permis», avoue Huynh Long Chiem.

«Pas surprise»

La vice-présidente de l'Association des restaurateurs de rue du Québec (ARRQ), Gaëlle Cerf, n’est pas étonnée par les résultats récoltés par le «24 Heures».

«Ça ne me surprend pas. L’année passée aussi, le bilan a été pire que cette année. Beaucoup de gens disaient ‘’oh my god, si ça continue, je ne pourrai pas continuer et je vais arrêter le permis’’», explique Mme Cerf, qui n’a pourtant pas effectué le bilan de la saison 2018 puisque celle-ci se termine le 31 octobre.

«Chaque année, on a un bilan avec la Ville où on fait des propositions de nouveaux sites, poursuit-elle. À la fin de la saison, c’est clair que si on propose de nouveaux sites, ça peut motiver des gens à revenir encore l’année prochaine.»

Le dernier rapport de la Vérificatrice générale de la Ville de Montréal, émis en juin dernier, soulignait d’ailleurs que la cuisine de rue à Montréal s’essoufflait à l’aube de sa quatrième saison.

Les «food trucks» et leur permis :